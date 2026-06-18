Felipe Tristán fue designado director musical interino de la Filarmónica de San Antonio, en Estados Unidos, lo que lo convierte en el primer mexicano en ocupar esta posición en la agrupación a lo largo de su historia.

“Estoy muy contento, porque es un nombramiento significativo. Soy el primer director mexicano (interino) en los casi 90 años de historia de la orquesta”, dijo y recordó que, en los años 40, Carlos Chávez fue director huésped en este conjunto.

Por esta razón, agregó, “es muy importante para mí, no solamente porque soy mexicano, sino también por lo que es San Antonio y lo que representa en la historia de Texas y de Estados Unidos, como El Álamo y todo este episodio histórico fundamental en su historia; además de que 65 por ciento de la población de San Antonio es mexicana, latina y mexicoamericana”, expuso.

Felipe Tristán es el primer mexicano en dirigir la Filarmónica de San Antonio Foto: Fedor Vasiliev

El músico explicó que “para la orquesta también es necesario crear una programación que refleje esta identidad bicultural y bilingüe de la agrupación y la ciudad; es decir, que se refleje en la orquesta la identidad de la ciudad, así que podremos atención en la programación en este aspecto”.

Sobre el repertorio que impulsará, aseguró que partirá de un balance entre lo latino, el crossover y el canon clásico, como Mozart, Beethoven, Brahms, que empatarlo de una manera responsable y coherente con el repertorio latino.

“No creo que un género sea mejor que otro, más bien creo en la calidad; es decir, hay buena y mala música en todos los géneros y en todos los periodos”.

Felipe Tristán es el primer mexicano en dirigir la Filarmónica de San Antonio Foto: Jeremy Kyle

¿Cómo definiría a esta agrupación? “Es una orquesta world class (clase mundial). Realmente, sus músicos son de lo mejor que hay en Texas, en Estados Unidos, y tenemos músicos con décadas en la agrupación, que han visto pasar directores y compositores.

“Entonces, estoy contento de tener su aprobación y su entusiasmo para trabajar, de hacer las cosas bien y adoptar mi visión artística… y no podría hacerlo solo, sino que es trabajo en equipo. Así que estoy contento y me encantaría llevar a la orquesta a México más adelante”.

Tristán comentó que hace unos días concluyó su relación con la Brooklyn Symphony. “El pasado domingo fue mi último concierto, luego de 10 años; así que terminé y fue muy emotivo y cerré ese capítulo. Ahora estoy listo para entrar de lleno con San Antonio Philharmonic”.