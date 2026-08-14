Qué santo se celebra hoy 14 agosto: San Maximiliano y su oración para causas imposibles y adicciones

En el santoral de hoy, 14 de agosto, la Iglesia conmemora a San Maximiliano María Kolbe, sacerdote franciscano que convirtió el infierno de Auschwitz en un altar de heroísmo cristiano. Entregó voluntariamente su vida para salvar a un padre de familia condenado a morir de hambre, sellando un testimonio imborrable de caridad.

Este gesto heroico, donde Kolbe fue proclamado por el papa Juan Pablo II como "patrono de nuestro siglo difícil" y mártir de la caridad cristiana.

Qué santo se celebra hoy 14 agosto: San Maximiliano Kolbe y su oración para causas imposibles y adicciones Canva

Santo de hoy 14 de agosto: ¿quién fue San Maximiliano Kolbe?

San Maximiliano Kolbe fue un presbítero franciscano polaco, fundador de la Milicia de la Inmaculada y pionero en medios de comunicación católicos. Destacó por su profunda entrega espiritual y su martirio en el campo de Auschwitz.

Nacido en 1894 bajo el nombre de Raimundo Kolbe, sintió desde la infancia la llamada de la Virgen María, quien le ofreció en una visión las coronas de la pureza y el martirio. Él aceptó ambas.

Tras ordenarse sacerdote franciscano conventual en Roma, promovió la prensa católica en Polonia y Japón. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, defendió a los perseguidos y terminó arrestado por el régimen nazi.

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El milagro de amor en Auschwitz que celebra el santoral del 14 de agosto

En julio de 1941, en Auschwitz, San Maximiliano Kolbe ofreció su vida a cambio de la de Franciszek Gajowniczek, un prisionero elegido para morir de hambre. Su auxilio salvó la vida de aquel padre.

Encerrado en el calabozo del hambre junto a nueve compañeros, el fraile transformó las desesperadas celdas de castigo en un coro de cánticos e himnos a la Virgen María.

Sobrevivió dos semanas al ayuno forzado sin perder la calma. Finalmente, los guardias le ejecutaron con una inyección letal de ácido carbólico el 14 de agosto de 1941.

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Patronazgos: ¿de qué es santo patrono San Maximiliano Kolbe?

San Maximiliano Kolbe es considerado patrono de los prisioneros, los adictos a las drogas, las familias en crisis y los periodistas católicos, ofreciendo un refugio de auxilio espiritual ante grandes pruebas.

Su protección intercede especialmente en favor de quienes atraviesan luchas contra dependencias severas o sufren encierro, angustias profundas y persecuciones injustas.

Los devotos también acuden a su auxilio para pedir la unión familiar y la fuerza necesaria al momento de tomar decisiones complejas bajo extrema presión.

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¿Cómo pedir el auxilio de San Maximiliano Kolbe hoy?

Para solicitar la intercesión de este mártir católico, basta con rezar su plegaria con fe profunda, encender una vela blanca e invocar la ayuda del santo frente a situaciones angustiantes.

Muchos fieles realizan novenas previas al 14 de agosto, acompañadas de obras de misericordia, encomendando a la Inmaculada Concepción las causas más difíciles de resolver.

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Oración de intercesión a San Maximiliano Kolbe

Oh San Maximiliano Kolbe, místico amparo de los afligidos y ejemplo heroico de caridad, tú que encendiste la luz del amor en la celda más oscura de la tierra: acude hoy en mi auxilio.

Intercede ante la Inmaculada Virgen María para que me alcance la gracia de superar esta prueba (mencionar aquí la petición con fe).

Dame la fortaleza para ser fiel al evangelio en las horas difíciles y enséñame a entregar la vida por el prójimo con amor infinito. Amén."

Invocar la intercesión de los santos fortalece el espíritu en tiempos de tribulación. Acércate hoy a la figura de San Maximiliano y encuentra en su entrega el impulso para transformar las dificultades en actos de esperanza.