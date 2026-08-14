¡La La Land en concierto! Así podrás revivir la película con música en vivo en la Arena CDMX

¿Te gusta La La Land? Si eres de los que se enamoraron de sus canciones, su historia de amor y esa atmósfera llena de jazz, pronto tendrás la oportunidad de volver a vivir la película de una manera muy especial: con un concierto sinfónico en la Arena CDMX.

La cinta, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, cuenta la historia de Mia, una joven actriz que sueña con triunfar en Hollywood, y Sebastian, un pianista apasionado por el jazz que busca cumplir su propio sueño. Sus caminos se cruzan y, entre música, amor y desafíos, ambos tendrán que descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para alcanzar sus metas.

La película invita a recorrer la intensidad de perseguir los sueños profesionales, el esfuerzo que implica conseguirlos y, de manera inesperada, descubrir el amor en el camino. Ahora, esta historia podrá disfrutarse nuevamente a través de su música en un formato sinfónico.

¿Cómo será el concierto sinfónico de La La Land?

Los asistentes podrán disfrutar de la música de La La Land interpretada por una orquesta en vivo, con las composiciones de Justin Hurwitz, quien recibió dos premios Óscar por su trabajo en la cinta.

A través de las imágenes de la película y la música interpretada en vivo, el público podrá reencontrarse con algunos de los momentos más emblemáticos de este clásico del cine musical.

Será una oportunidad para disfrutar de La La Land desde una perspectiva diferente y dejarse llevar nuevamente por sus melodías, mientras las escenas de la película acompañan la interpretación de la orquesta.

Cabe recordar que la cinta fue una de las grandes protagonistas de la 89.ª edición de los Premios Oscar, celebrada en 2017, donde obtuvo seis estatuillas, entre ellas Mejor director, Mejor actriz y Mejor canción original.

¿Cuándo es el concierto de La La Land y cuánto cuestan los boletos?

Si eres fan de La La Land, puedes ir apartando la fecha, pues el concierto sinfónico está programado para el 23 de enero en la Arena CDMX, a las 20:00 horas.

Los boletos pueden adquirirse en taquillas y a través de Superboletos. Estos son los precios anunciados:

VIP: $4,685

VIP: $4,685 ROJO: $4,075

ZONA ELEKTRA: $4,075

ZONA PEPSI: $3,514

AMARILLO: $3,514

ZONA BOING: $3,514

ZONA SABRITAS: $3,012

ZONA MINISO: $3,012

BANCO AZTECA: $3,012

ZONA MCCORMICK: $3,012

VERDE: $3,012

ZONA MEGA: $3,012

SP PLATINO: $2,510

SP ORO VL: $2,510

SP ORO: $2,510

SP PLATINO VL: $2,510

¿Cómo llegar a la Arena CDMX para el concierto?

La Arena CDMX se encuentra en Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara, Azcapotzalco, Ciudad de México.

Si quieres llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar la estación Ferrería/Arena Ciudad de México de la Línea 6 del Metro. Desde ahí, el recinto se encuentra aproximadamente a 11 minutos caminando.

La La Land en concierto sinfónico en CDMX: fecha y boletos Foto: IMDb

Así que, si La La Land es una de esas películas que puedes ver una y otra vez, esta puede ser una oportunidad para volver a disfrutar su historia, sus escenas y sus canciones, pero ahora acompañadas por una atmósfera sinfónica en vivo.