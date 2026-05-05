Scott Yoo será el nuevo director titular de la OFUNAM

El violinista y director de orquesta estadunidense Scott Yoo (Tokio, 1971) fue designado como la próxima batuta titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM).

El músico, que iniciará su gestión al frente de la OFUNAM en enero de 2027, “busca fortalecer el nivel artístico de esta agrupación, que este año 2026 celebra 90 años de trayectoria, así como potenciar su proyección para que siga siendo un referente en el ámbito sinfónico actual”, detalló la UNAM a través de un comunicado.

Scott Yoo es director de orquesta y violinista. Cortesía OFCM

La designación del músico, quien durante la última década se ha desempeñado como director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), “se da tras un proceso a cargo de la Dirección General de Música, en el que participaron activamente las y los atrilistas que integran la OFUNAM”, abundó.

Además, “en este proceso se determinó que el perfil y la trayectoria del también divulgador de la música son idóneos para ocupar la titularidad de la agrupación de la máxima casa de estudios del país, ya que busca su fortalecimiento artístico y su proyección nacional e internacional, así como lograr que la Orquesta sea un espacio de difusión musical orientado a repertorios diversos, colaboraciones y actividades dirigidas a los diferentes públicos”.

Scott Yoo es actualmente director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Cortesía OFCM

Por su parte, la entidad académica anunció que Sylvain Gasançon, quien desde 2023 encabeza la OFUNAM, “continuará su labor como director titular hasta finales de 2026, y, posteriormente, colaborará con la orquesta como director huésped”.

Scott Yoo ha sido titular y artístico de la Filarmónica de la CDMX en el periodo 2016-2026, ha sido director musical del Festival Mozaic, fue fundador del festival Medellín Festicámara y cuenta con una amplia trayectoria al frente de orquestas de América, Europa y Asia.

Es también anfitrión y productor ejecutivo de la serie Now Hear This del Servicio Público de Radiodifusión (Public Broadcasting Service, PBS) de Estados Unidos y, desde 2004, es director musical del Festival Mozaic, dedicado a la música orquestal y de cámara en California.

Now Hear This fue nominada al Emmy en 2021, y fue el primer programa de música clásica transmitido en horario estelar en la televisión estadunidense en cinco décadas. Asimismo, es director del festival de música del Colorado College y fundador del Medellín Festicámara, programa que vincula a artistas internacionales con jóvenes músicos en situación vulnerable. En 2020 impulsó un proyecto similar en la Ciudad de México.

Y ha dirigido las orquestas sinfónicas de Colorado, Dallas, Indianápolis, New World, San Francisco y Utah, así como la Orquesta de Cámara de Saint Paul, tanto en su festival Elliott Carter como en su debut en el Carnegie Hall.

Mientras que en Europa, Yoo ha estado al frente de agrupaciones como la London Symphony Orchestra, la Orchestre Philharmonique de Radio France, la Royal Scottish National Orchestra, Britten Sinfonia, la English Chamber Orchestra, el City of London Sinfonia, entre otras más.