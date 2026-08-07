Felipe Leal alista su despedida del Seminario de Cultura Mexicana con coloquio, festival y exposición 

Un coloquio nacional donde se reflexionará sobre el cambio climático, a realizarse en octubre en Cancún (Quintana Roo); un Festival de Poesía, que se llevará a cabo en noviembre en la Universidad de las Américas de Puebla, y una exposición del artista visual Jazzamoart en la galería de la Ciudad de México.

Éstas son las principales actividades con las que el Seminario de Cultura Mexicana (SCM) cerrará el año y, con ellas, el ciclo del arquitecto Felipe Leal en la presidencia del organismo fundado en 1942, admite en entrevista.

Tras seis años al frente del SCM, después de haber sido reelegido en dos ocasiones —los periodos son de dos años—, el proyectista prepara un recuento de su gestión y afina los eventos de los próximos cinco meses, que integran la participación de las 62 corresponsalías en el país.

El consejo nacional decide cómo se organiza la mesa directiva y quién la preside. Yo ya llevo seis años. Y creo que ya es tiempo de que deje lugar a nuevas ideas. Pero todavía tenemos unos compromisos, por eso me quedo hasta diciembre”, explica.

“A los coloquios nacionales acuden todas las corresponsalías. Ese es el objetivo del SCM, ahí es donde hacemos las misiones culturales; cada una tiene su dinámica, están compuestas por un promedio de 10 personas y son por ciudad, no por estado: el compositor, el periodista, la maestra rural, el cronista de la ciudad, algún académico o un científico.

“Cancún es nueva. Está teniendo una actividad cultural muy importante. Desea destacar que no sólo es una zona turística, sino que posee una fuerte infraestructura cultural y grupos artísticos de calidad”, agrega.

Leal destaca que “el coloquio nacional es como una asamblea, una plenaria, donde la mayor parte de las corresponsalías acuden y se arma una relación horizontal entre ellas. Se establece un intercambio que se va fortaleciendo”.

El arquitecto Felipe Leal preside el Seminario de Cultura Mexicana desde hace seis años. Foto: Salomón Ramírez.

Adelanta que Julia Carabias, especialista en medio ambiente, impartirá la conferencia magistral del coloquio.

Dice que el Festival de Poesía es una herencia del Encuentro de Poetas del Mundo Latino, que realizaba Marco Antonio Campos, “pero con otro sello”.

Leal afirma que ha trabajado “con mucha pasión” durante estos seis años, “pero hay que cumplir los procedimientos. Hemos creado públicos en la sede nacional, con conciertos, exposiciones y la sala de lectura.

Se han exhibido unas 36 exposiciones de artistas de primera línea: Manuel Felguérez, Magali Lara, Jan Hendrix, Tolita y María Figueroa, Pedro Friedeberg, Arnaldo Coen, Alberto Castro Leñero, Graciela Iturbide. Estamos programados hasta 2028”, añade.

El único reto ha sido, reconoce, trabajar con el presupuesto de 11 millones de pesos al año que les otorga la SEP, que desde el sexenio anterior cayó 60 por ciento. “Fue un machetazo, fue durísimo. No es nada. Hacemos muchísimo con muy poco. Llevamos cuatro años insistiendo que necesitamos más. Pero no hay nada”.