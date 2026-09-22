Danza y violín eléctrico exploran los umbrales de la existencia

Ideada como una pieza escénica para danza y violín eléctrico, Umbrales de las creadoras Anayansi Díaz Gómez y Dionisia Fandiño se estrenará el 24 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

La obra es una reflexión existencial que atraviesa cinco momentos: el vacío, la luz, la conciencia, la aceptación y el renacimiento, encarnados en el mismo número de personajes que interpretarán los bailarines Espartaco Martínez, José Ángel Rochin, Karen Vilchis, Rosa Villanueva y Yaroslav Villafuerte.

La pieza está parcialmente inspirada en Rothko Chapel (1971), de Morton Feldman, una obra sonora diseñada para acompañar la experiencia de quienes recorren la Capilla Rothko, en Houston, Texas, un espacio arquitectónico destinado a la meditación en el que se exponen 14 lienzos del artista.

Además, esta obra multidisciplinaria incluirá la creación sonora de Emri Faza, con una composición electrónica que incorpora respiraciones, sonidos de la piel, movimiento, latidos, aves y registros del espacio que forman parte de la materia sonora; y la obra de la mexicana Andrea Sarahí, que creó una composición que será interpretada en vivo por la violinista Dirén Checa.

Umbrales es una pieza escénica para danza y violín eléctrico que es el producto de varios años de trabajo. En mi caso, como artista plástica en el mundo de las artes escénicas, tras haber pasado por momentos complicados, quise crear una experiencia para compartir con todos, en especial después de lo vivido en la pandemia de covid-19 y otros temas personales, considero que todos somos personas existenciales, aunque yo lo soy demasiado”, comentó en entrevista Anayansi Díaz.

Ésta es una pieza escénica para danza y violín eléctrico. Foto: Cortesía Héctor Ortega y Carlos Alvar.

Y agregó: “Así que, en la búsqueda de quién soy, qué vengo a hacer a este mundo y estar pasando por muchos cuestionamientos personales, tras haber vivido varios duelos y situaciones, encontré un refugio en ciertas formas de pensar un poco más espirituales. Recuerdo que en algún momento leí esa idea de David Bowie que afirmaba que quien no ha pasado por el infierno se quiere apegar a una religión, pero quien ya pasó por ahí se aferra más a la espiritualidad”.

A ese cúmulo de ideas, Anayansi Díaz sumó las reflexiones del arquitecto suizo Peter Zumthor, quien afirmaba que dentro de un lugar tan amplio como una iglesia o un templo, uno puede sentirse seguro y apabullado o chiquito por el mismo espacio.

Umbrales tendrá funciones los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre en el Teatro Raúl Flores Canelo de Cenart. Foto: Cortesía Héctor Ortega y Carlos Alvar.

Todo esto llevó a la creadora a idear Umbrales, con la coreografía y codirección de escena de Dionisia Fandiño, que se divide en cinco momentos: Void, que refiere el vacío; Zéfiro, vinculado con la entrada de luz; The Breaking of the Vessels que aborda la conciencia reprimida; The Repair, a partir de lo que el ser humano niega, y Heavenly Palace, que es una suerte de renacimiento.

Umbrales tendrá funciones el jueves 24 y viernes 25 a las 20:00 horas; el sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas, y el domingo 27 de septiembre, a las 18:00 horas.