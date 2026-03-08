FARO Cosmos festeja 5 años a ritmo de cumbia y con DJs

La Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Cosmos celebrará cinco años de promover y enseñar ambas disciplinas con tres días de actividades, que incluyen exposiciones, una jornada dedicada a la cumbia y un homenaje al movimiento High Energy.

El programa de aniversario contempla conversatorios sobre la figura del bailarín y la historia de la época dorada de los años 80, con una clase de High Energy. En ésta estarán diferentes DJs, como Alex Mendoza, del sonido Fantástico Valentino, y Juan Andrade, de La Elegancia Disco en México Montesquiu; además de Nena Blede, Jolly García, Víctor Mendoza y Juan Daniel, entre otros.

Se incluye una muestra de baile en homenaje Miguel Marín y una pasarela que recupera la estética emblemática del movimiento.

La celebración de FARO Cosmo comienzan el 13 de marzo

Las actividades arrancarán el 13 de marzo con Cultura Chabacano, una jornada especial en la Galería del Metro Chabacano, a partir de las 14:00 horas. Ahí se inaugurará una muestra fotográfica que detalla la memoria del recinto, desde su apertura en 2021 hasta la actualidad.

El 14 de marzo se realizará el homenaje Energía Eterna: Ritmos y Legado del High Energy, un encuentro dedicado a revalorar la historia y el impacto de este movimiento musical y dancístico.

El festival terminará el 15 de marzo, con una cartelera dedicada a la cumbia y al ambiente sonidero.

Bajo el espíritu del barrio, el público podrá reunirse para bailar y disfrutar con agrupaciones como Los Yes Yes, Sonido Lalo Fanático y Bermudas, en una celebración colectiva donde la música, el baile y la memoria popular se encuentran, reafirmando el carácter comunitario de esta jornada.

FARO Cosmos, un lugar que reúne 60 talleres para todas la edades

A cinco años, la FARO Cosmos es la más joven de la red, pero también una de las más significativas. Está ubicada en el antiguo Cine Cosmos, espacio se ha convertido en un centro cultural que hoy alberga a más de 60 talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Todas las actividades son gratuitas, con el objetivo de que más personas puedan acercarse al arte, la música y las expresiones culturales que dan vida a este espacio comunitario.

Los organizadores presentaron el programa de actividades el miércoles pasado en el FARO Cosmos.

*mcam