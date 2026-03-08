8M: Colectivo Jach Yucatecas visibiliza literatura hecha por mujeres

¿Cómo es posible que, siendo Yucatán pionero y un punto de referencia fundamental para el feminismo mexicano, actualmente las mujeres literatas no tengan voz y estén tan invisibilizadas?

Esto se cuestionaron las escritoras Georgina Rosado, Mar Gómez y María Elena González, ante la ausencia de espacios en la entidad que promovieran su obra; y decidieron revertir esta tendencia y transformar su realidad creando Jach Yucatecas, un colectivo que les diera voz y las visibilizara.

Yucatán se ha considerado un punto de referencia fundamental para el feminismo mexicano. Aquí, en 1870 se creó la primera revista literaria hecha exclusivamente por mujeres y dirigida a ellas, por Rita Cetina, Gertrudis Tenorio y Cristina Farfán”, explica la también antropóloga social, Georgina Rosado.

Las escritoras Georgina Rosado, María Elena González y Mar Gómez, coordinadoras del colectivo.

Georgina Rosado destaca el pasado feminista de Yucatán

En entrevista con Excélsior, la investigadora y docente destaca que “este es un hecho muy importante a nivel nacional, porque gracias a esta revista las mujeres por primera vez tuvieron voz para defender sus derechos a la educación y al trabajo. Pero también hicieron patria, porque con sus ensayos y su poesía promovieron sus propios intereses y los intereses generales”.

La licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, con maestría en Antropología Social por el Colegió de Michoacán, señala que “las alumnas de estas maestras organizaron el primer y el segundo congreso feminista en México.

Y fueron también alumnas de Cetina las que durante el gobierno socialista impulsaron la participación política de las mujeres. Aquí tuvimos a las primeras tres diputadas a nivel nacional elegidas para un congreso, y la primera regidora elegida para un Ayuntamiento en Mérida”, detalla.

Quien estudió el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM aclara que “no queríamos que nuestro colectivo fuera sólo de mujeres blancas, occidentales, sino que estuvieran representadas las escritoras mayas. Las mujeres mayas también son diestras en la palabra.

Por eso quisimos que el nombre tuviera un elemento maya, que es Jach, una palabra o morfema que se utiliza para añadir intensidad o realce expresivo a un enunciado. Por tanto, Jach Yucatecas significa: muy, rete, legítimas, verdaderas yucatecas”, comenta.

¿Cómo nació el colectivo Jach Yucatecas?

La psicóloga y doctora en Educación Mar Gómez indica, por su parte, cómo nació el colectivo que integra a 51 autoras. “Antes que ser amigas, nos conocíamos porque admirábamos nuestros trabajos literarios. Después de estar en diferentes sobremesas, coincidimos en la pregunta de cómo era posible que en la tierra del origen del feminismo en México no hubiera un grupo que nos representara.

Y, a pesar de que tenemos diferentes personalidades, ideologías políticas y estilos de escritura, esa empatía, fortaleza y amor que tenemos por la literatura y la escritura nos unió”.

Quien ha publicado 11 libros, en géneros como cuento, novela, ensayo y crónica, especifica que hace un año, el 10 de marzo de 2025, “comenzamos este proyecto e hicimos una invitación personalizada. Escritoras que hubieran nacido en Yucatán o hayan sido yucatequizadas. Le pusimos colectivo porque quisimos que no se confundiera con un taller literario. Nuestro objetivo es hacer protagonista a la literatura de las mujeres yucatecas. Todas tenemos una carrera consolidada”.

TÍTULO: Jach Yucatecas

AUTORAS: Varias

EDITORIAL: Kóokay Ediciones, México, 2026; 216 pp.

Sobre la Antología Jach Yucatecas

Y la escritora María Elena González especifica que Jach Yucatecas acaba de publicar su primera antología, que lleva por título en nombre del colectivo y reúne 44 textos, entre ensayos, cuentos y crónicas.

Ha sido un trabajo arduo, pero gratificante. No es solamente el fulgor de un colectivo, sino continuar con esto y darle un verdadero empuje a la escritura de las mujeres yucatecas. Es el primer colectivo de mujeres escritoras”, expresa.

Y en cuanto a los temas de la antología, con prólogo de María Teresa Mézquita, la egresada del diplomado de Creación Literaria del Centro Mexicano de Escritores dice que “se aborda desde el bordado y el punto de cruz, la historia del nombre, cuentos de temas cotidianos, ensayos sobre la mente, la cosmovisión. No hay un hilo temático conductor en el libro, eso lo hace más rico”, concluye.

Las coordinadoras de Jach Yucatecas publicarán los ensayos: Los Caballeros de la Mesa Redonda, el rey Arturo y las masculinidades, de Mar Gómez; Razonar, de María Elena González, y Rebeldía, de Georgina Rosado.

*mcam