Sabines, desde la piel; realizan homenaje escénico al poeta en su centenario

¿Es posible vivir en carne propia la poesía? Esta pregunta es el punto de partida de Adán/Eva, Sabines a flor de piel, un homenaje escénico que conmemora los cien años del nacimiento del poeta Jaime Sabines (1926-1999), uno de los bardos más importantes de Hispanoamérica.

En esta propuesta, Ana Bitrán da voz al poeta chiapaneco, mientras que Marco Antonio Silva, autor y director, en colaboración con la bailarina y coreógrafa Isabel Beteta, convierten la palabra en carne y movimiento.

Una fusión de teatro, danza y música

Esta pieza interdisciplinaria, que fusiona teatro, danza y música para ofrecer una aproximación cronológica al legado literario de Sabines, “con el propósito de honrarlo desde el cuerpo y la voz”, se presentará del 16 al 30 de marzo en el Centro Cultural Helénico, informó la institución.

Es un proyecto de UTOPÍA Danza-Teatro, bajo la dirección de Silva, en colaboración con Nemian Danza Escénica y Los Corpógrafos, compañías dirigidas por Beteta.

El concepto teatral “evoca el origen, el encuentro y la dualidad presentes en la obra de uno de los exponentes más importantes del verso del siglo XX; un montaje que propone una experiencia inmersiva, donde la palabra trasciende el papel para atravesar el cuerpo de los intérpretes y llegar al corazón del público”, apuntan.

Un viaje escénico por algunos de los textos más emblemáticos de Sabines

Sabines a flor de piel es un viaje escénico a partir de una selección de textos emblemáticos, como Los amorosos, Lento amargo animal o Yo no lo sé de cierto, entre otros, para abrazar los matices del amor, la soledad, la pérdida y el tremendo gozo por la vida, temas que atraviesan la obra de Sabines.

Esta creación escénica es una manifestación de la manera en que la poesía puede transformarnos a través del contacto vivo y emotivo. Esta obra no sólo rinde homenaje al legado de Sabines, también fomenta la lectura y crea nuevos públicos para el arte contemporáneo en el país”, afirmó Silva.

Durante la temporada, se contarán con invitados especiales en cada función, entre ellos destacan Regina Blandón, José María de Tavira, Alejandro Calva, Humberto Vélez Tercero, Fernanda Castillo, Emma Dib, Alberto Estrella, Jaime López y Arón Bitrán.

Ana Bitrán es la voz que da cuerpo a la palabra de Sabines

La actriz, soprano y compositora Ana Bitrán es la voz que da cuerpo a la palabra de Sabines. Su interpretación, acompañada por el diseño sonoro de Joaquín López Chas, “teje un paisaje acústico donde música, silencio y palabra dialogan para envolver al público en la atmósfera de la pieza”.

Las funciones serán los lunes, a las 20:00 horas, en el Teatro Helénico. Actualmente hay una preventa del 50 por ciento de descuento, válida hasta el 15 de marzo.

*mcam