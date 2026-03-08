Siglo XXI exhibe parte de su archivo histórico

60 años de historia es el nombre de la exposición con la que comienzan los festejos por las seis décadas de vida de Siglo XXI Editores, y se inaugurará mañana, a las 18:30 horas, en el Centro Cultural Bella Época.

Los editores Joaquín Díez-Canedo y Rocío Martínez Velázquez, directora editorial de Siglo XXI en México, y el poeta y crítico literario Adolfo Castañón cortarán el listón de la muestra que reunirá documentos y fotografías.

Siglo XXI Editores fue fundada en 1965 por Arnaldo Orfila Reynal, tras su salida del Fondo de Cultura Económica (FCE), donde era director general; pero publicaciones que incomodaron al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en especial Los hijos de Sánchez, de Óscar Lewis, precipitaron su salida.

Al dejar el Fondo de Cultura Económica (FCE), Arnaldo Orfila y su pareja, Laurette Séjourné, junto con un grupo de intelectuales y pensadores coinciden en la necesidad de fundar una editorial “que escapara de la censura, donde el proyecto intelectual, de difusión de las ideas emancipadoras, del pensamiento de izquierdas, de teorías de vanguardia, hallara una vía que recorriera el continente”, informó el sello en un comunicado.

Así nace Siglo XXI Editores… una historia que se sigue escribiendo cada día desde Argentina, España y México, y que hoy invita a celebrar mostrando parte de su archivo histórico. La intención es hacer evidente el trabajo del editor: cómo las ideas se convierten en libros”, apunta.

Con un catálogo vivo de 2 mil 500 títulos, la editorial “está bien posicionada en los tres mercados más importantes de habla hispana, con un equipo renovado y haciendo libros más desafiantes”, ha dicho su director general Carlos Díaz.

Seis décadas de Siglo XXI Editores

Siglo XXI Editores es un proyecto editorial y cultural que, a través de un catálogo que fue construyéndose artesanalmente –es decir, leyendo, conversando, evaluando, aunque no siempre en ese orden–, busca difundir el pensamiento crítico y las ideas más actualizadas en el campo de las humanidades, las ciencias sociales y la divulgación científica. Ha publicado a más de 10 premios Nobel y cuenta con un catálogo de más de cuatro mil títulos.