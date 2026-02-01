Exponen los efectos de la intolerancia en ‘Las brujas de Salem’, nueva versión

Entre 1692 y 1693, se llevó a cabo uno de los episodios más crueles de la historia colonial de Estados Unidos: 144 personas fueron procesadas por brujería, principalmente en Salem, colonia inglesa de Massachusetts; de las acusadas, 19 fueron ejecutadas en la horca y una murió durante el proceso.

Retomando este suceso histórico, el dramaturgo estadunidense Arthur Miller (1915-2005) escribió en 1953 la obra The Crucible (Las brujas de Salem), una alegoría del fanatismo y la intolerancia que funcionó como crítica a la “caza de brujas” contra presuntos comunistas, desatada por el senador Joseph McCarthy entre 1950 y 1956.

Las brujas de Salem es un clásico del teatro contemporáneo que expone las consecuencias devastadoras de la intolerancia, el miedo y la ignorancia.

En una sociedad en la que el fanatismo sustituye al Estado de derecho, Arthur Miller nos enfrenta a preguntas que, lejos de pertenecer al pasado, siguen resonando de forma inquietante en nuestro presente”, comenta el director escénico Jesús Delgado.

Ahora, el Grupo Emergente, dirigido por Delgado, ofrece una nueva versión del clásico de Miller a partir del 4 de febrero, a las 20:30 horas, en el Foro Principal del Foro Shakespeare (Zamora 7, colonia Condesa).

La obra forma parte de la Residencia Emergente 2026, en la que se presentará junto con Marburg, ambos montajes de egreso del Seminario de Actuación que imparte Delgado, director de la compañía, en la Teatrería Estudio.

Las funciones de la temporada de Las brujas de Salem se llevarán a cabo los miércoles, del 4 de febrero al 11 de marzo.

Esta puesta en escena parte de esta sinopsis. “En 1692, un grupo de muchachas son acusadas de brujería después de realizar un ritual en el bosque. Para salvarse de las consecuencias del acto cometido, señalarán a otros habitantes del pueblo, desatando la histeria colectiva.

En un contexto de fanatismo religioso, miedo y paranoia, la venganza personal pondrá a prueba la integridad de los acusados, quienes decidirán confesar falsamente haber pactado con el diablo o mantenerse fieles a la verdad, aunque esto les cueste la vida”.

TRATADOS INTEGRA OBRAS DE 13 ARTISTAS CHILENOS

En el marco de la Semana del Arte, el Centro de Cultura Digital inaugurará el 6 de febrero, a las 12:00 horas, la exposición Tratados. Se trata de una colectiva que reúne obras de 13 artistas chilenos, en disciplinas como pintura, instalación y nuevos medios. La muestra celebra más de un cuarto de siglo de vínculos entre México y Chile. Se exhibirá hasta el 8 de febrero.

