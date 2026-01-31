Cartelera de teatro en CDMX febrero 2026: estrenos, temporadas y despedidas
La escena teatral de CDMX se renueva en febrero de 2026 con estrenos, funciones vigentes y despedidas clave en distintos recintos.
Febrero de 2026 llega con una cartelera teatral especialmente activa en la Ciudad de México.
El segundo mes del año concentra una oferta diversa que incluye estrenos relevantes, montajes consolidados que continúan en temporada y varias producciones que se despiden de los escenarios capitalinos.
La programación abarca drama, comedia, teatro clásico, propuestas contemporáneas y experiencias escénicas que dialogan con problemáticas sociales, históricas y culturales.
Esta selección reúne los montajes que inician funciones en febrero, aquellos que permanecerán en cartelera durante el mes y las obras que ofrecerán sus últimas funciones, con información útil para planear la agenda cultural.
Estrenos teatrales de febrero 2026 en CDMX
Las brujas de Salem
- Teatro: Foro Shakespeare
- Funciones: Del 4 de febrero al 11 de marzo de 2026
- Precios: $350 y $450
La obra de Arthur Miller regresa a escena con una puesta que recrea los juicios por brujería ocurridos en Salem, Estados Unidos, en 1692.
La historia se centra en una comunidad dominada por el fanatismo religioso y el miedo colectivo, donde una serie de acusaciones infundadas desencadenan persecuciones y condenas.
Los personajes enfrentan un dilema moral que pone en juego su integridad: confesar una culpa inexistente o sostener la verdad, aun cuando ello implique perder la vida. El montaje subraya los mecanismos sociales que permiten la manipulación del miedo como herramienta de control.
La metamorfosis
- Teatro: Foro Bellescene
- Funciones: Del 7 al 27 de febrero de 2026
- Precios: $300
Escrita, dirigida y protagonizada por Enrique Avilés, esta obra propone un recorrido escénico que combina mitología clásica, música y danza contemporánea.
A través de dos personajes, la historia reflexiona sobre los procesos de transformación personal y las fuerzas que moldean la identidad.
El montaje utiliza distintos lenguajes escénicos para construir una narrativa fragmentada que explora la aceptación del cambio y la confrontación con el propio destino.
Entonces la noche
- Teatro: Centro Cultural Helénico
- Funciones: Del 18 de febrero al 1 de marzo de 2026
- Precios: $410
Cinco personajes de edades y contextos distintos quedan atrapados en un espacio cerrado durante una noche. La convivencia forzada saca a la superficie miedos, pérdidas y fragilidades compartidas.
Conforme avanza la obra, se construye un retrato coral sobre la soledad contemporánea y la necesidad de contacto humano en situaciones límite.
The Jury Experience
- Teatro: Centro Cultural Universitario Tlatelolco
- Función especial: 21 de febrero de 2026
- Precios: Desde $320
Esta propuesta rompe con el formato tradicional al convertir al público en parte activa de la historia. Los asistentes asumen el papel de jurado en un juicio ficticio relacionado con la muerte de un peatón atropellado por un vehículo conducido por inteligencia artificial.
A lo largo de la función se presentan pruebas, testimonios y argumentos que conducen a un veredicto colectivo que cuestiona los límites de la responsabilidad legal y ética en contextos tecnológicos emergentes.
La danza que sueña la tortuga
- Teatro: Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández
- Funciones: Del 12 de febrero al 13 de marzo de 2026
- Precios: Desde $250
Ambientada en Veracruz durante la década de los cincuenta, esta comedia de Emilio Carballido narra la vida de dos hermanas solteras que viven bajo la tutela de su hermano, un hombre controlador que condiciona sus decisiones afectivas.
La obra aborda, desde el humor, las estructuras del machismo y las expectativas sociales impuestas a las mujeres en un entorno tradicional.
Obras en temporada con funciones durante febrero 2026
- La visita del ángel — en temporada hasta el 1 de marzo de 2027
- Dahmer — en temporada hasta el 28 de diciembre de 2026
- Conversando con el diablo — en temporada hasta el 29 de diciembre de 2026
- Asesinato para dos — en temporada hasta el 3 de marzo de 2027
- Oso polar decapitado — en temporada hasta el 28 de marzo de 2027
- Los Fridos — en temporada hasta el 9 de marzo de 2026
- El inspector llama a la puerta — en temporada hasta el 18 de marzo de 2026
- La dama de negro — en temporada hasta el 28 de junio de 2026
- El fantasma de la ópera — en temporada hasta el 30 de abril de 2026
- Siete veces adiós — en temporada hasta el 30 de abril de 2026
- El Rey León — en temporada hasta el 30 de abril de 2026
Obras que se despiden en febrero 2026
- La cumbia del pantano — última función: 28 de febrero de 2026
- La Nota — última función: 28 de febrero de 2026
- Juicio a una zorra — última función: 28 de febrero de 2026
- Clue — última función: 28 de febrero de 2026
- Prendida de las lámparas — última función: 22 de febrero de 2026
- Mr. Gwin — última función: 15 de febrero de 2026
- Malinche — última función programada: 28 de febrero de 2026
Con propuestas que van del teatro clásico a las experiencias inmersivas, febrero de 2026 se perfila como un mes clave para la escena teatral capitalina.
La diversidad de géneros, formatos y recintos confirma la vitalidad de la oferta escénica en la Ciudad de México, donde conviven grandes producciones, montajes de repertorio y nuevos estrenos que dialogan con temas sociales, históricos y contemporáneos.
La cartelera del mes permite al público elegir entre historias íntimas, espectáculos de gran formato y despedidas que marcan el cierre de exitosas temporadas.