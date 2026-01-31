Cartelera de teatro en CDMX febrero 2026: estrenos, temporadas y despedidas

Febrero de 2026 llega con una cartelera teatral especialmente activa en la Ciudad de México.

El segundo mes del año concentra una oferta diversa que incluye estrenos relevantes, montajes consolidados que continúan en temporada y varias producciones que se despiden de los escenarios capitalinos.

La programación abarca drama, comedia, teatro clásico, propuestas contemporáneas y experiencias escénicas que dialogan con problemáticas sociales, históricas y culturales.

Esta selección reúne los montajes que inician funciones en febrero, aquellos que permanecerán en cartelera durante el mes y las obras que ofrecerán sus últimas funciones, con información útil para planear la agenda cultural.

Estrenos teatrales de febrero 2026 en CDMX

Las brujas de Salem

Teatro: Foro Shakespeare

Foro Shakespeare Funciones: Del 4 de febrero al 11 de marzo de 2026

Precios: $350 y $450

La obra de Arthur Miller regresa a escena con una puesta que recrea los juicios por brujería ocurridos en Salem, Estados Unidos, en 1692.

La historia se centra en una comunidad dominada por el fanatismo religioso y el miedo colectivo, donde una serie de acusaciones infundadas desencadenan persecuciones y condenas.

Los personajes enfrentan un dilema moral que pone en juego su integridad: confesar una culpa inexistente o sostener la verdad, aun cuando ello implique perder la vida. El montaje subraya los mecanismos sociales que permiten la manipulación del miedo como herramienta de control.

Las brujas de Salem Foto: Cortesía Jesús Delgado

La metamorfosis

Teatro: Foro Bellescene

Foro Bellescene Funciones: Del 7 al 27 de febrero de 2026

Precios: $300

Escrita, dirigida y protagonizada por Enrique Avilés, esta obra propone un recorrido escénico que combina mitología clásica, música y danza contemporánea.

A través de dos personajes, la historia reflexiona sobre los procesos de transformación personal y las fuerzas que moldean la identidad.

El montaje utiliza distintos lenguajes escénicos para construir una narrativa fragmentada que explora la aceptación del cambio y la confrontación con el propio destino.

'La Metamorfosis' se estrena el 7 de febrero en el Foro Bellescene Foto: Instagram @caminoabiertoteatro

Entonces la noche

Teatro: Centro Cultural Helénico

Centro Cultural Helénico Funciones: Del 18 de febrero al 1 de marzo de 2026

Precios: $410

Cinco personajes de edades y contextos distintos quedan atrapados en un espacio cerrado durante una noche. La convivencia forzada saca a la superficie miedos, pérdidas y fragilidades compartidas.

Conforme avanza la obra, se construye un retrato coral sobre la soledad contemporánea y la necesidad de contacto humano en situaciones límite.

'Entonces la noche' llega al Centro Cultural Helénico el 18 de febrero Foto: Instagram @entonceslanoche

The Jury Experience

Teatro: Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Centro Cultural Universitario Tlatelolco Función especial: 21 de febrero de 2026

Precios: Desde $320

Esta propuesta rompe con el formato tradicional al convertir al público en parte activa de la historia. Los asistentes asumen el papel de jurado en un juicio ficticio relacionado con la muerte de un peatón atropellado por un vehículo conducido por inteligencia artificial.

A lo largo de la función se presentan pruebas, testimonios y argumentos que conducen a un veredicto colectivo que cuestiona los límites de la responsabilidad legal y ética en contextos tecnológicos emergentes.

The Jury Experience llega al Centro Cultural Universitario Tlatelolco el 21 de febrero Foto: feverup.com

La danza que sueña la tortuga

Teatro: Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández

Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández Funciones: Del 12 de febrero al 13 de marzo de 2026

Precios: Desde $250

Ambientada en Veracruz durante la década de los cincuenta, esta comedia de Emilio Carballido narra la vida de dos hermanas solteras que viven bajo la tutela de su hermano, un hombre controlador que condiciona sus decisiones afectivas.

La obra aborda, desde el humor, las estructuras del machismo y las expectativas sociales impuestas a las mujeres en un entorno tradicional.

La danza que sueña la tortuga llega Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández el12 de febrero Foto: Instagram @fayucaartedeintercambio

Obras en temporada con funciones durante febrero 2026

La visita del ángel — en temporada hasta el 1 de marzo de 2027

Dahmer — en temporada hasta el 28 de diciembre de 2026

Conversando con el diablo — en temporada hasta el 29 de diciembre de 2026

Asesinato para dos — en temporada hasta el 3 de marzo de 2027

Oso polar decapitado — en temporada hasta el 28 de marzo de 2027

Los Fridos — en temporada hasta el 9 de marzo de 2026

El inspector llama a la puerta — en temporada hasta el 18 de marzo de 2026

La dama de negro — en temporada hasta el 28 de junio de 2026

El fantasma de la ópera — en temporada hasta el 30 de abril de 2026

Siete veces adiós — en temporada hasta el 30 de abril de 2026

El Rey León — en temporada hasta el 30 de abril de 2026

El fantasma de la Ópera Foto: carteleradeteatro.mx

Obras que se despiden en febrero 2026

La cumbia del pantano — última función: 28 de febrero de 2026

La Nota — última función: 28 de febrero de 2026

Juicio a una zorra — última función: 28 de febrero de 2026

Clue — última función: 28 de febrero de 2026

Prendida de las lámparas — última función: 22 de febrero de 2026

Mr. Gwin — última función: 15 de febrero de 2026

Malinche — última función programada: 28 de febrero de 2026

Juicio a una zorra Foto: carteleradeteatro.mx

Con propuestas que van del teatro clásico a las experiencias inmersivas, febrero de 2026 se perfila como un mes clave para la escena teatral capitalina.

La diversidad de géneros, formatos y recintos confirma la vitalidad de la oferta escénica en la Ciudad de México, donde conviven grandes producciones, montajes de repertorio y nuevos estrenos que dialogan con temas sociales, históricos y contemporáneos.

La cartelera del mes permite al público elegir entre historias íntimas, espectáculos de gran formato y despedidas que marcan el cierre de exitosas temporadas.