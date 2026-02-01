El archivo que resguarda la memoria de los monumentos históricos de México

Entre planos de casi seis metros de largo, álbumes y libros antiguos, el registro de monumentos históricos se encuentra bajo resguardo de un grupo de expertos interesados en la conservación de la historia.

Desde el 2000, el Centro de Documentación de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), tiene su sede en la calle de Correo Mayor 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El conglomerado archivístico se divide en tres diferentes acervos que reúnen los expedientes de seguimiento técnico, administrativo y de conservación de los inmuebles considerados como monumentos históricos, de acuerdo con la ley en la materia.

El Archivo Histórico y Planoteca Jorge Enciso preserva distintos grupos documentales, que contienen casi 33 mil planos, croquis y mapas de monumentos que datan de los siglos XVI al XIX a nivel nacional. Además, incluye seguimiento detallado de intervenciones y remodelaciones de los bienes muebles.

Por su parte, las colecciones especializadas de la Biblioteca Jorge Gurría Lacroix llevan a sus usuarios a un recorrido histórico por la ciudad a través de sus calles, anécdotas y monumentos.

Tesis, revistas, libros, folletos, boletines; así como impresos antiguos sobre arquitectura, restauración, artes y antropología, convergen en el recinto bibliográfico.

Los más de un millón de materiales fotográficos que resguarda la Fototeca Constantino Reyes-Valerio complementan el acervo.

En el espacio se concentra el testimonio gráfico de hallazgos arqueológicos, monumentos coloniales y hasta una colección inédita de Venustiano Carranza, con piezas únicas que buscan dignificar el papel del coahuilense dentro de la Revolución mexicana.

Trabajar aquí me ha dejado mucha satisfacción, gracias a la dedicación del equipo, el valor que hemos encontrado en los materiales, porque es un trabajo que hacemos con mucho amor y con mucha pasión. Eso le da otro sentido a nuestra labor”, explicó, en entrevista con Excélsior, la coordinadora de acervos, Julieta García

cva