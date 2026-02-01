Cancela Domecq el show ecuestre Guelaguetza; señalan uso indebido del nombre

Tras el reclamo público que tomó fuerza, la empresa vitivinícola Casa Pedro Domecq anunció la cancelación del homenaje La Guelaguetza ecuestre..., evento que utilizó el nombre de la tradicional fiesta de Oaxaca.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Centro Cultural Ecuestre A.C. dio a conocer la cancelación completa del show La Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento, previsto para el 14 y 15 de marzo en Texcoco, Estado de México.

Reconocemos que un error de redacción en nuestra publicidad pudo generar confusión y lamentamos cualquier malentendido”, aseguró la empresa.

De ahí que, informó, busca un diálogo con la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta) de Oaxaca, “respetando su compromiso con la cultura oaxaqueña y sus pueblos originarios”.

Destacó que la intención del espectáculo “fue realizar un homenaje a la riqueza cultural de la entidad, destacando la participación de alumnos, profesores, jinetes, bailarines y músicos; así como la delegación de la danza de la pluma de Teotitlán del Valle, Oaxaca.

Refrendamos nuestra apertura al diálogo y colaboración con la Seculta, siempre en pro del enriquecimiento y respeto a la cultura oaxaqueña”, subrayó.

La asociación Litigio Estratégico Indígena, conformada por abogados defensores de derechos humanos de Oaxaca, quienes denunciaron el uso comercial del nombre Guelaguetza por parte de una marca privada, reconoció la respuesta positiva de la comunidad ante este intento de apropiación cultural.

La cancelación de este espectáculo evidencia cómo la sociedad civil y los marcos legales de protección cultural pueden incidir en decisiones de marcas y eventos privados, cuando se percibe un uso indebido de símbolos tradicionales”, asentó.

La experta en derecho cultural, Mariana Yáñez, añadió que las leyes de Protección, Acceso y Difusión para la Festividad de la Guelaguetza del Estado de Oaxaca y la de Protección al Patrimonio Cultural Inmaterial de México protege estas tradiciones, evitando su mercantilización.

UN PASEO POR 80 OBRAS

Museo Jumex, MARCO y RM publican el libro La Petite Mort, que analiza la obra de Gabriel de la Mora. Reúne más de 80 obras creadas en los últimos 25 años y destaca la precisión de sus composiciones, realizadas con materiales poco convencionales como cabello humano, cáscaras de huevo, alas de mariposa y obsidiana.

-De la Redacción

CVA