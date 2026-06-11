Exigen revisar deficiencias en el INAH

Al menos 120 investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entregaron una carta a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en la que exigen instalar una serie de mesas de trabajo para atender las deficiencias de la dependencia en la investigación, el presupuesto, la conservación, la protección del patrimonio arqueológico y la seguridad para desarrollar su labor.

La misiva, obtenida por Excélsior, fue entregada a la funcionaria durante la visita que hizo al sitio arqueológico, el pasado 8 de junio, luego de exponerle que, desde hace medio año no han sido escuchados por el titular del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera. Además, le solicitaron que anuncie una respuesta formal antes del 22 de julio o realizarán manifestaciones en recintos como el Museo Nacional de Antropología.

En el documento, los expertos advierten que es fundamental definir, analizar, discutir y proponer soluciones a los problemas señalados,

pues de ello dependerá el futuro de la investigación, la conservación, la docencia y la difusión del patrimonio arqueológico de México.

“Por lo anterior, solicitamos respetuosamente su atención y presencia para la instalación formal de una primera mesa de presentación de principios, definición de los mecanismos de participación y resolución de temas por tratar, para, posteriormente, instalar y desarrollar mesas de trabajo específicas”, indicaron en el documento.

Los investigadores del INAH señalaron que el titular de la dependencia, Joel Omar Vázquez, no los ha recibido en medio año. Foto: Cortesía INAH

De acuerdo con el listado de las mesas de trabajo, los investigadores señalaron que es necesario analizar la situación que atraviesa la investigación en materia de arqueología en el INAH y abordar temas como la inoperancia del Sistema Institucional de Proyectos (SIP), los obstáculos del área administrativa para el desarrollo de la investigación arqueológica, el sistema de contratación para el personal eventual de apoyo a la investigación (Capítulo 3000) y la problemática del Capítulo 2000.

También pidieron revisar la ocupación de plazas vacantes y concursos de oposición y revisar las limitaciones para el ejercicio cotidiano de su actividad, así como la instalación, modernización y equipamiento de laboratorios en los centros de trabajo, infraestructura y servicios de mantenimiento, teléfono, internet, vehículos, viáticos, acceso a bibliotecas especializadas, software, colaboración institucional, ejercicio presupuestal y las publicaciones.

Los expertos también pidieron una mesa para revisar y modificar la Norma para la Investigación Arqueológica en México; la revisión y modificación de las bases para la integración y funcionamiento del Consejo de Arqueología; revisar temas como la conservación y protección del patrimonio arqueológico nacional, entre otros temas.