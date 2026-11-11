Exhiben en México 50 réplicas de la colección del Museo Thyssen-Bornemisza

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ubicado en España, trae al circuito Galerías Abiertas del Paseo de la Reforma, en México, la exposición El Thyssen te visita, integrada por 50 reproducciones a escala 1:1 de obras maestras de su colección, así como una pieza original expuesta en el Museo de Arte Moderno (MAM).

La obra original de la colección Thyssen es Vestidos simultáneos (1925) de Sonia Delaunay, que dialoga con la obra “Tehuana” (1924), de Lola Cueto, que podrán ser visitadas hasta el 14 de marzo de 2027, aunque las reproducciones colocadas en Paseo de la Reforma sólo se mantendrán hasta 9 de diciembre, para luego ser llevadas a Las Islas en Ciudad Universitaria.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza trae a México la exposición 'El Thyssen te visita', integrada por 50 reproducciones a escala y una pieza original. Juan Carlos Talavera

“Lo que tenemos de cierto es que tanto Sonia Delaunay como Lola Cueto coincidieron en París durante los años 1927 y 19932, quienes se movieron en los mismos ambientes artísticos”, expresó ayer Evelio Acevedo, director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, durante un recorrido por la exposición.

Sin embargo, “lo que no está demostrado es que se conocieran, que trabajaran juntas, que colaboraran artísticamente de una manera estrecha. Pero es evidente que ambas compartían intereses como la disolución de fronteras entre arte y artes decorativas, el uso autónomo del color, la revalorización de lo textil y ambas mostraron con sus trabajos que la modernidad no exigía romper con la tradición”, expuso Acevedo.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza trae a México la exposición 'El Thyssen te visita', integrada por 50 reproducciones a escala y una pieza original. Juan Carlos Talavera

Coincidencias artísticas entre Sonia Delaunay y Lola Cueto

El director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza también destacó las coincidencias entre ambos artistas.

“Me parece muy sugerente que al mirarlas haya una afinidad contextual entre sus vidas: ambas fueron creadoras con una producción propia, sólida y reconocible; estuvieron casadas con artistas de fuerte personalidad artística como Robert Delaunay y Germán Cueto, respectivamente, y tuvieron que construir una identidad profesional que no quedara sumida bajo la de sus maridos, y encontraron, en medios considerados menores o femeninos por la crítica de la época –como el textil y las artes decorativas–, espacios de innovación y libertad creativa”, aseveró.

Por otro lado, entre las reproducciones expuestas en Paseo de la Reforma se encuentran obras de Alberto Durero, Jan Van Eyck, Edgar Degas, Domenico Ghirlandaio, Salvador Dalí, El Greco, Jackson Pollock, Vittore Carpaccio, Giovanni Bellini, René Magrtitte y Paul Klee, entre otros.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza trae a México la exposición 'El Thyssen te visita', integrada por 50 reproducciones a escala y una pieza original. Cortesía Centro Cultural de España en México

Faltó presupuesto para traer más originales

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza trae a México la exposición 'El Thyssen te visita', integrada por 50 reproducciones a escala y una pieza original. Cortesía Centro Cultural de España en México

Excélsior cuestionó a Evelio Acevedo sobre las razones por las que sólo se trajo una pieza original al MAM.

“Nos encantaría haber traído 50 obras originales. Hace unos años trajimos al Museo Nacional de Arte (Munal) 18 obras de arte enfocadas en el barroco español para que dialogaran con el arte barroco de la Nueva España, y fue una experiencia fantástica. Ahora nos hubiera gustado traer más obras.

“El problema que tenemos también es presupuestario. Hay que agradecer le muchísimo a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que haya decidido mantener esas líneas de colaboración con la cultura y esa aproximación cultural entre países como México y España”.

Desafíos del coleccionismo y el transporte de obras de arte

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza trae a México la exposición 'El Thyssen te visita', integrada por 50 reproducciones a escala y una pieza original. Cortesía Centro Cultural de España en México

Y agregó: “Sin embargo, cada día, hablando muy sinceramente, es más caro mover cuadros. (Además), todo sube: el precio de los combustibles, de los transportes y de los seguros… Pero nos parece que, de entrada, traer al menos 50 representaciones de muy buena calidad son una muestra de nuestra colección”.

¿La pieza original no será llevada a CU?, se le preguntó a Evelio Acevedo “No, porque mover originales es más complicado, porque se exige una serie de condiciones, de humidificación, climáticas, y de seguridad . Nosotros, normalmente no prestamos muchas obras fuera del museo (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza).

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza trae a México la exposición 'El Thyssen te visita', integrada por 50 reproducciones a escala y una pieza original. Cortesía Centro Cultural de España en México

¿Qué retos enfrenta el coleccionismo de arte en nuestro tiempo? “El coleccionismo, por una parte, tiene el riesgo de la complejidad económica. Pero yo creo el coleccionismo debe tener unas líneas claras para el coleccionista, que cada uno en su colección busque un concepto, un elemento, una perspectiva, un desarrollo, una proyección de lo que está comprando, de lo que quiere expresar, porque, en definitiva, las obras de arte lo que nos cuentan son historias.

“Y la colección Thyssen, que se inició por el padre de Heinrich Thyssen ya en el siglo XX, pues él tenía una visión muy enfocada en la pintura antigua del Renacimiento y germánica que el hijo Heinrich la amplió e incorpora obras de los siglos XIX y XX. Entonces viene la siguiente complicación de los coleccionistas: ¿qué hacer con una colección de este calibre?”, explicó.

Pero el mayor reto llegó cuando el padre de Heinrich Thyssen murió y la colección, que llegaría a las 400 obras, se tuvo que repartir entre los herederos, es decir, se tuvo que dispersar, explicó.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza trae a México la exposición 'El Thyssen te visita', integrada por 50 reproducciones a escala y una pieza original. Cortesía Centro Cultural de España en México

Actualmente la colección Thyssen se compone de 800 obras maestras del arte europeo, más 300 alquiladas en la colección privada Carmen Thyssen, viuda de Heinrich Thyssen, quien quiso conservar algunas piezas y siguió comprando.