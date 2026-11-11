Partir una capa militar con la espada en pleno invierno galo para abrigar a un mendigo tiritante inmortalizó en el santoral hoy 11 de noviembre a San Martín de Tours, insigne apóstol de las Galias.

Los registros y las actas litúrgicas del Martirologio Romano confirman que este obispo y confesor, venerado además como patrono de la Guardia Suiza Pontificia, fue uno de los primeros no mártires reconocidos canónicamente por la Iglesia universal.

Qué santo se celebra hoy 11 de noviembre: San Martín de Tours para necesidades económicas o empleo Canva

¿Qué santo se celebra hoy 11 de noviembre en la Iglesia católica?

Hoy 11 de noviembre la Iglesia recuerda a San Martín de Tours, soldado del imperio romano convertido en monje y obispo de Tours, famoso por su caridad con los desamparados, su celo pastoral y su vida monástica ejemplar.

Nacido en Panonia en el seno de una familia de tradición castrense, Martín sirvió en la caballería imperial romana durante su juventud antes de abrazar el bautismo.

Tras despojarse de las armas para consagrarse como soldado de Cristo, fundó en Ligugé el primer monasterio conocido en las Galias junto a San Hilario de Poitiers.

Elegido obispo por clamor popular frente a su inicial resistencia, recorrió villas rurales evangelizando pueblos enteros, combatiendo herejías y defendiendo con valentía a los oprimidos frente a los abusos del poder imperial.

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Cómo pedir la ayuda y auxilio de San Martín de Tours este 11 de noviembre

Para implorar el socorro de San Martín de Tours, se recomienda acudir en oración frente a una imagen del santo montado a caballo o portando su báculo, encomendando necesidades económicas severas, falta de empleo o auxilio para familias sin sustento material.

La devoción popular invita a encender una vela roja o blanca mientras se medita en el desprendimiento evangélico, pidiendo abrir caminos en los negocios y trabajo digno.

Fieles de todo el orbe recurren a su amparo para superar litigios injustos, aplacar rencores familiares y recibir refugio espiritual ante periodos de agudo desamparo.

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Santoral completo del 11 de noviembre: otros santos y mártires

Acompañando la fiesta principal de San Martín de Tours, la liturgia católica conmemora en el santoral de este 11 de noviembre a destacadas figuras de santidad:

San Teodoro Estudita: Abad de Constantinopla que defendió con gran entereza el culto legítimo a las sagradas imágenes frente a los iconoclastas.

Abad de Constantinopla que defendió con gran entereza el culto legítimo a las sagradas imágenes frente a los iconoclastas. San Menas de Egipto : Mártir y soldado cristiano recordado por su heroica fidelidad al Evangelio ante la persecución en tierras orientales.

: Mártir y soldado cristiano recordado por su heroica fidelidad al Evangelio ante la persecución en tierras orientales. San Bartolomé el Joven de Rossano: Monje basiliano y abad de Grottaferrata, célebre por su devoción orante y sabiduría espiritual.

Monje basiliano y abad de Grottaferrata, célebre por su devoción orante y sabiduría espiritual. San Juan el Limosnero: Patriarca de Alejandría, recordado históricamente por su inagotable munificencia y entrega total al servicio de los pobres.

Patriarca de Alejandría, recordado históricamente por su inagotable munificencia y entrega total al servicio de los pobres. Santa Marina de Omura: Mártir dominica de Japón, testimonio inquebrantable de fidelidad cristiana en medio de la adversidad.

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Oración a San Martín de Tours para pedir pan, trabajo y protección

Para poner bajo la mediación caritativa de este obispo las penurias materiales y espirituales, rezamos con confianza:

Glorioso San Martín de Tours, bendito padre de los pobres y consuelo de los afligidos: tú que cortaste tu propia vestidura para dar abrigo a Cristo disfrazado de mendigo, vuelve tu mirada bondadosa hacia mi hogar. Alcánzame de Dios la gracia del trabajo honrado, aleja la escasez de nuestra mesa, disipa toda tribulación y concédeme un corazón generoso para compartir con el necesitado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén".

Abrir el corazón a la caridad activa transforma cualquier incertidumbre económica en un camino fecundo de paz y fraternidad hogareña. Practicar este desprendimiento cotidiano renueva el alma antes de reunirnos con las benditas figuras y solemnidades del santoral de mañana.