Elaine Vilar Madruga imagina una Mesías femenina en "La piel hembra"

En un pueblo perdido entre las montañas, una noche las mujeres desaparecen para regresar cubiertas de polvo de oro, ardiendo y convencidas de que llevan en el vientre al Mesías. Y éste llegará, pero será una hembra de pelo blanco y nacida de la “llamará” de dos mujeres.

Esta es la propuesta de la novela La piel hembra (Alfaguara) de la poeta, narradora y dramaturga cubana Elaine Vilar Madruga (1989), considerada una de las voces literarias más importantes de América Latina, que convierte al cuerpo femenino en territorio de fe, deseo, castigo y libertad.

Quien ha publicado más de 50 libros en editoriales de diversos países forma parte de la iniciativa 26 en el 26, que reúne a los mejores narradores menores de 40 años, que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ideó para festejar sus cuatro décadas de vida.

Es una novela sobre la epopeya de los cuerpos de las mujeres y su supervivencia. Sobre las maneras en que resistimos en los tejidos y en los latidos del humano. Sobre cómo las mujeres hemos aprendido a sobrevivir a las guerras históricas o patrióticas y de qué forma todo esto se va hilando con el advenimiento de una Mesías”, afirma en entrevista con Excélsior.

“La historia juega con los umbrales entre memoria y olvido, entre vida y muerte; son puertas que se cruzan con facilidad hacia uno y otro lado, entre realidad y fantasía, como realismo mágico, entre montaña y llanos. Hurga en la dicotomía, en la fe; pero, sobre todo, en los cuerpos de las mujeres”, comenta.

La escritora cubana forma parte de la iniciativa "26 para el 26" que reconoce a los mejores narradores menores de 40 años. Foto: Cortesía Sergio Hernández/ Hay Festival

La autora de La tiranía de las moscas y El cielo de la selva recrea el cuerpo femenino, capaz de dar y crear vida, pero también de descender al infierno.

“Es una novela dantesca también. Siempre he pensado que los infiernos no requieren una representación como la de Dante, sino que son infiernos más cercanos, más próximos, cotidianos.

“Ese abrir las ventanas a las malas lenguas día a día, ese amanecer en un pueblo del cual no se puede escapar; esa sensación de claustrofobia, de no pertenecer a algún lado; incluso, esa observación casi obsesiva, casi panóptica, de los ojos de los otros que son prejuiciosos, que critican”, agrega.

Vilar admite que el concepto de mujer Mesías es corrosivo y subversivo.

El mundo en que vivimos sigue siendo patriarcal, continúa guiado y conducido por las riendas de los hombres; incluso, está hecho a imagen y semejanza de los hombres, tanto en la política y la cultura, como en la sociedad.

“Es subversivo pensar en una figura mesiánica femenina; en un cuerpo de mujer encargado de presentar una nueva manera de salvación, que no sea individual, sino colectiva. Una salvación de resistencia, que acaso sea una salvación que sólo las mujeres pueden ofrecer a otras mujeres”, añade.

Con personajes como Laputa, el loco sabio, el cura sin fe y un generalísimo cruel y roto, La piel hembra es una obra sobre rebeliones, sobre incendios individuales y colectivos.

Se escribe sobre esa lava de las montañas; esa zona difusa de calor, encierro, claustrofobia; donde a veces sólo basta una pequeña chispa, un amor prohibido, la falta de fe, la gente que rompe con un pacto.

“Los personajes que marchan a contracorriente siempre son esa chispa del incendio, que puede hacer que todo arda; pero que, a la vez, puede hacer que todo comience desde cero”, señala.

Para la autora, el cuerpo de la mujer es todavía un territorio en disputa histórica.

“No hemos ganado, estamos en ello. Es terrible creer que ya vencimos. Lo que detentamos como derechos no son tales, son privilegios, porque no todas las mujeres los tienen. Me gustaría que en el ascenso por la montaña de la vida no se nos quede una atrás”, indica.

La novela habla, prosigue, “de la voluntad del cuerpo de escribirse y reescribirse, de trazar un mapa propio de la historia, de tener su propia cartografía o geografía de una memoria, de un recuerdo. Y cuando digo recuerdo, pienso en el pasado; pero también en las posibilidades futuras”, concluye.

Quien vive entre Toronto y Cuba trabaja ahora en una novela sobre las relaciones entre nietas y abuelas.