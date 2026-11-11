Yumiko Yoshioka trae a Veracruz la danza transformadora del butoh

XALAPA, Ver.— Una de las artistas que acompañó la expansión del butoh más allá de las fronteras de Japón llegará esta semana a Veracruz. La bailarina y coreógrafa japonesa Yumiko Yoshioka, integrante de la histórica compañía Ariadone y participante en 1978 en la primera presentación pública de butoh fuera de Japón, ofrecerá una improvisación y una charla hoy, 11 de noviembre en Espacio Bromelia, en la zona de Coatepec.

Con más de medio siglo de vínculo con esta disciplina surgida en el siglo XX, Yumiko Yoshioka ha desarrollado una propuesta propia que denomina Body Resonance, basada en el butoh y el movimiento orgánico, con la que ha impartido talleres internacionalmente.

La escala veracruzana forma parte de su gira por México. Después de la presentación, la artista impartirá del 13 al 15 de noviembre un taller en el Teatro La Libertad.

La artista impartirá un taller del 13 al 15 de noviembre en el Teatro La Libertad. Foto: Especial.

No será su primer encuentro con el público xalapeño. En 2024 trabajó con integrantes de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana en Hazama, proyecto en el cual habló del cuerpo como un territorio capaz de revelar diferentes capas de la experiencia humana.

La relación de Yumiko Yoshioka con México se remonta a 2004. La coreógrafa creó la pieza "100 años luz en soledad", inspirada en la novela Cien años de soledad, del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En lugar de trasladar a escena la historia de Macondo, Yumiko Yoshioka imaginó la existencia de una criatura solitaria nacida en un planeta situado a 100 años luz de la Tierra.

Para la maestra, coreógrafa y bailarina japonesa, el butoh no se reduce a una técnica dancística. Lo ha definido como una danza de transformación que permite modificar no sólo el cuerpo y el movimiento, sino también la perspectiva desde la que se observa el mundo.

El encuentro de Yumiko Yashioka con su público xalapeño en Espacio Bromelia será hoy a las 18:30 horas, con un donativo de 150 pesos.