Exposición en el Museo Kaluz rastrea influencia del Art Noveau en el arte mexicano
La muestra, que podrá ser visitada hasta el 8 de marzo de 2027 en el Museo Kaluz, incluye pinturas, dibujos, ilustraciones, publicaciones, objetos decorativos
Explorar las influencias y expresiones propias del modernismo en México es el objetivo central de la exposición El arte nuevo. Simbolismo y Art Nouveau en México, que abrirá hoy en el Museo Kaluz, la cual pone en diálogo obras de artistas mexicanos como Julio Ruelas, Roberto Montenegro, Saturnino Herrán, Adolfo Best Maugard y Alfredo Ramos Martínez con las de creadores internacionales como Aubrey Beardsley y Edward Burne-Jones.
Apertura y colecciones en exhibición
La muestra, que podrá ser visitada hasta el 8 de marzo de 2027, incluye piezas de más de 40 colecciones públicas y privadas entre pintura, dibujo, ilustración, publicaciones, objetos decorativos y documentos históricos para explorar cómo los movimientos artísticos que transformaron la sensibilidad europea entre finales del siglo XIX y principios del XX encontraron en México nuevas formas de expresión y adquirieron características propias, a partir de la mirada curatorial de Luis Rius Caso.
La exposición también devela cómo el art nouveau y el simbolismo encontraron expresiones importantes en la ilustración editorial, los libros, las revistas, la publicidad, los objetos decorativos y la arquitectura, además de una producción pictórica que desarrolló características propias.
De tal suerte que artistas, escritores, ilustradores y diseñadores incorporaron estas influencias a una cultura que experimentaba profundas transformaciones sociales y materiales.
Diálogo internacional y la influencia del arte japonés
Además, esta serie de obras abre un diálogo entre las tradiciones artísticas de Oriente y Occidente, particularmente la influencia del arte japonés en el desarrollo del modernismo.
Y, en ese sentido, la circulación internacional de estampas, álbumes ilustrados y métodos de dibujo japoneses transformó profundamente la manera de representar la naturaleza y organizar las imágenes, a lo que se suman las composiciones asimétricas, las líneas estilizadas, los colores planos y el uso expresivo del espacio vacío influyeron en numerosos artistas europeos y encontraron amplia resonancia en nuestro país.
Por ello, el recorrido también incluye obras y publicaciones japonesas, así como materiales vinculados con la obra de Katsushika Hokusai y los métodos de dibujo que circularon internacionalmente a principios del siglo XX.