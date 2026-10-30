Exposición en el Museo Kaluz rastrea influencia del Art Noveau en el arte mexicano 

Explorar las influencias y expresiones propias del modernismo en México es el objetivo central de la exposición El arte nuevo. Simbolismo y Art Nouveau en México, que abrirá hoy en el Museo Kaluz, la cual pone en diálogo obras de artistas mexicanos como Julio Ruelas, Roberto Montenegro, Saturnino Herrán, Adolfo Best Maugard y Alfredo Ramos Martínez con las de creadores internacionales como Aubrey Beardsley y Edward Burne-Jones.

Apertura y colecciones en exhibición

La muestra, que podrá ser visitada hasta el 8 de marzo de 2027, incluye piezas de más de 40 colecciones públicas y privadas entre pintura, dibujo, ilustración, publicaciones, objetos decorativos y documentos históricos para explorar cómo los movimientos artísticos que transformaron la sensibilidad europea entre finales del siglo XIX y principios del XX encontraron en México nuevas formas de expresión y adquirieron características propias, a partir de la mirada curatorial de Luis Rius Caso.

Óleo 'Sin título (Desnudo de espaldas con caracol)', de Ángel Zárraga, que se exhibe en el Museo Kaluz en la exposición 'El arte nuevo. Simbolismo y Art nouveau en México' Cortesía Museo Kaluz

La exposición también devela cómo el art nouveau y el simbolismo encontraron expresiones importantes en la ilustración editorial, los libros, las revistas, la publicidad, los objetos decorativos y la arquitectura, además de una producción pictórica que desarrolló características propias.

Obra Peonías al viento, de Tsubaki Chinzan (1801-1854), , que se exhibe en el Museo Kaluz en la exposición 'El arte nuevo. Simbolismo y Art nouveau en México' Cortesía Museo Kaluz

De tal suerte que artistas, escritores, ilustradores y diseñadores incorporaron estas influencias a una cultura que experimentaba profundas transformaciones sociales y materiales.

Diálogo internacional y la influencia del arte japonés

Además, esta serie de obras abre un diálogo entre las tradiciones artísticas de Oriente y Occidente, particularmente la influencia del arte japonés en el desarrollo del modernismo.

Gouache sobre papel ‘Dama con aves’, de Adolfo Best Maugard, que se exhibe en el Museo Kaluz en la exposición 'El arte nuevo. Simbolismo y Art nouveau en México' Cortesía Museo Kaluz

Y, en ese sentido, la circulación internacional de estampas, álbumes ilustrados y métodos de dibujo japoneses transformó profundamente la manera de representar la naturaleza y organizar las imágenes, a lo que se suman las composiciones asimétricas, las líneas estilizadas, los colores planos y el uso expresivo del espacio vacío influyeron en numerosos artistas europeos y encontraron amplia resonancia en nuestro país.

Por ello, el recorrido también incluye obras y publicaciones japonesas, así como materiales vinculados con la obra de Katsushika Hokusai y los métodos de dibujo que circularon internacionalmente a principios del siglo XX.