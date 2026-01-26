Exhiben imaginario de Leonora Carrington

Una veintena de piezas de Leonora Carrington (1917–2011) serán expuestas en la galería Consigna, como parte de la exposición Antropomorfosis, dedicada al universo escultórico, simbólico y material de la artista británico-mexicana, que abrirá el próximo 3 de febrero, y que incluirá al menos tres piezas monumentales, como Cat Without Boots y La Tamborilera.

Escultura antropomorfa de Leonora Carrington que forma parte de Antropomorfosis, exposición dedicada a su universo simbólico y escultórico en la galería Consigna. Excélsior

Así lo explica a Excélsior Diego Maysse, director de la galería, quien asegura que la muestra fue trabajada de la mano del Consejo Leonora Carrington, dentro de la Semana del Arte.

Escultura de Leonora Carrington con figura híbrida que alude a la música y lo antropomorfo, incluida en la exposición Antropomorfosis en la galería Consigna. Excélsior

El nombre de la muestra, asegura Maysse, “es una alusión a los personajes de Leonora, pues aunque el surrealismo no tiene una explicación per se, parte de esos personajes oníricos que Leonora fue desarrollando a lo largo de su vida, también los llevó a la poesía, la pintura y las esculturas de bronce, plata y tallas de madera.

Sin embargo, algo importante de esos personajes es que muchos son figuras antropomorfas o personajes híbridos, es decir, mitad animales y mitad humanos”.

Además, asegura que las esculturas monumentales que se incluyen en la muestra son relevantes porque casi no se han expuesto previamente en galerías, debido a que forman parte del acervo del Consejo Leonora Carrington, que da cuenta de esas (piezas) monumentales que hizo Leonora al final de su vida, así que justo fueron piezas pensadas a nivel escultórico para espacios públicos, como las que están en Paseo de la Reforma o en San Luis Potosí.

Escultura monumental de Leonora Carrington que representa una figura antropomorfa y simbólica, parte de la exposición Antropomorfosis dedicada a su universo escultórico. Excélsior

Maysse también destaca la exhibición de una serie de esculturas de plata y piedras preciosas, que fueron proyectos en los que Leonora se involucró y que usualmente son presentados fuera de México, en galerías internacionales.

Escultura monumental de Leonora Carrington con figura híbrida y simbólica, instalada al aire libre como parte del imaginario escultórico de la artista. Excélsior

La muestra también incluirá un espacio dedicado a la vida íntima de la artista, apunta, donde se exhibirán algunos documentos personales de la artista, como alguna de sus libretas y su pasaporte.

Y cerrará con un pequeño cuarto audiovisual en el que se reproducirá un video con algunas tomas de Leonora Carrington.

Maysse destaca que Carrington es una de las artistas más importantes a nivel mundial, después de Frida Kahlo y de la mano de Remedios Varo.

Escultura monumental de Leonora Carrington que representa un felino estilizado de carácter simbólico, una de las piezas más reconocibles de su imaginario escultórico. Excélsior

Sus obras han sido expuestas prácticamente en todo el mundo y, de los últimos cinco años para acá, ha cobrado mucha relevancia, pues aunque nació en Reino Unido, se identificaba como mexicana”, explica.

Y añade: “Lo importante también es que no sólo presentamos estas piezas únicamente para un coleccionista final —dado que la mayoría estarán a la venta—, sino también para darle visibilidad a la artista”.

Finalmente, detalló que los coleccionistas interesados en adquirir una de estas obras deben saber que todas las piezas cuentan con un certificado expedido por Pablo Weisz Carrington, de la mano del Consejo Leonora Carrington.

La muestra abrirá el 3 de febrero al 23 de mayo en un horario de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y de 11:00 a 15:00 horas los fines de semana, con previa cita en la página de internet.

