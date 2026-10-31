Estudiantes de la UV llevan a las calles de Xalapa el reclamo por los desaparecidos

XALAPA, Ver.– El sentido lamento de las madres se confunde con las almas ausentes, seres que caminan sin encontrar su destino y un recordatorio contundente: ¿dónde están?

Así fue la intervención urbana de los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana (UV) quienes presentaron en las calles de esta ciudad Rememorar la ausencia, apoyando con su presencia en colectivo la búsqueda de quienes faltan.

Entre música, flores y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, estudiantes de la UV llevaron al espacio público una ausencia que en la entidad sigue reclamando memoria y búsqueda.

Cientos de fichas de búsqueda de desaparecidos fueron colocados para visibilizar el sufrimiento de quienes buscan a sus familiares sin apoyos. Foto: Especial.

“Antes de que nos olviden/ Rasgaremos paredes/ Y buscaremos restos/ No importa si fue nuestra vida”, corearon los intervencionistas quienes caminaron por diferentes puntos del centro de Xalapa hasta llegar a las escalinatas de la Catedral, donde desplegaron un cartel con 700 fichas de búsqueda en miniatura.

Como música de fondo se escuchaba “Yo te llevo dentro, hasta la raíz…”, canción de Natalia Laforucade que se ha convertido en uno de los himnos tomado por los colectivos de búsqueda.

Como parte de esta acción escénica aparecieron, aullando, los perros de búsqueda, al realizar la labor de encontrar restos.

Las madres del colectivo Buscando a nuestras desaparecidas y desaparecidos acompañaron este lenguaje artístico. En silencio realizaron el recorrido de los jóvenes de la XII Catrina Ambulante, que año con año se suman a la exigencia de quienes buscan a sus seres queridos.

La propuesta contó con la dirección de Leticia Velasco, con la coordinación teatral de Karina Eguía y Austin Morgan y con la coordinación musical de Myrna Dorantes y Raúl Vázquez.

Las canciones, la representación de los lamentos de las almas y las fichas transformaron el recorrido en un ejercicio de memoria colectiva.