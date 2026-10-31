Lanzar un hacha al abismo de los Alpes para construir un santuario donde la gracia derrotara al maligno definió en el santoral hoy 31 de octubre a San Wolfgango de Ratisbona, pastor insigne de Europa Central.

Los documentos históricos resguardados certifican que este obispo y reformador benedictino combinó la vida eremítica con una valerosa entrega evangelizadora durante el turbulento siglo X.

Qué santo se celebra hoy, 31 de octubre: San Wolfgango de Ratisbona y su oración de libertad Canva

¿Qué santo se celebra hoy sábado 31 de octubre en la Iglesia católica?

Hoy 31 de octubre la Iglesia conmemora a San Wolfgango de Ratisbona, obispo y monje benedictino, recordado por reformar las abadías alemanas, socorrer a los desamparados y ser protector invocado contra afecciones del cuerpo y la desesperanza.

Nacido en Suabia, Wolfgango renunció a cargos cortesanos para consagrarse a la vida monástica y más tarde a la misión pastoral en tierras húngaras y bávaras.

Elegido obispo de Ratisbona (Regensburg), impulsó la educación clerical, fundó instituciones benéficas y se convirtió en guía de monarcas, entre ellos el emperador San Enrique II.

Su testimonio invita a edificar la vida sobre pilares espirituales sólidos, desterrando el temor y protegiendo al núcleo familiar de cualquier influencia oscura.

Qué santo se celebra hoy, 31 de octubre: San Wolfgango de Ratisbona y su oración de libertad Canva

Cómo pedir la intercesión de San Wolfgango este sábado 31 de octubre

Pedir el patrocinio de San Wolfgango implica elevar una oración de purificación interior, encomendándole la salud física —particularmente de articulaciones o parálisis— y la liberación de cargas espirituales o tentaciones.

La piedad tradicional sugiere rezar su invocación frente a una vela blanca, solicitando la constancia y entereza que el santo demostró en sus retiros alpinos.

Los creyentes hallan en su mediación una ayuda oportuna para resolver conflictos domésticos, tomar decisiones complejas y alejar discordias del hogar.

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Mártires y figuras veneradas en el santoral del 31 de octubre

Junto a la fiesta principal de San Wolfgango, la liturgia del sábado 31 de octubre celebra la entrega de otros notables mártires y siervos de Dios:

San Quintín de Vermand: Mártir ilustre que llevó la fe a las Galias y padeció heroicamente el tormento por confesar a Cristo ante las autoridades romanas.

Mártir ilustre que llevó la fe a las Galias y padeció heroicamente el tormento por confesar a Cristo ante las autoridades romanas. San Foilán de Fosses: Monje misionero irlandés que erigió cenobios en el territorio belga y fue martirizado junto a sus compañeros de viaje.

Monje misionero irlandés que erigió cenobios en el territorio belga y fue martirizado junto a sus compañeros de viaje. San Antonino de Milán: Obispo caritativo que defendió la dignidad popular frente a las invasiones lombardas y gobernó su sede con profunda prudencia.

Obispo caritativo que defendió la dignidad popular frente a las invasiones lombardas y gobernó su sede con profunda prudencia. San Epimáquio de Alejandría: Testigo valiente de las primeras persecuciones romanas que entregó su vida sin claudicar en la fidelidad evangélica.

Testigo valiente de las primeras persecuciones romanas que entregó su vida sin claudicar en la fidelidad evangélica. Beato Tomás Bellacci: Fraile menor franciscano recordado por su ardiente espíritu de penitencia y sus viajes apostólicos por Oriente.

Qué santo se celebra hoy, 31 de octubre: San Wolfgango de Ratisbona y su oración de libertad Canva

Oración a San Wolfgango para alejar perturbaciones y alcanzar salud

Para implorar el auxilio divino bajo la protección de este valiente prelado de la Iglesia, rezamos con fe:

Oh San Wolfgango, obispo ejemplar y vencedor de las pruebas del desierto: tú que desafiaste las insidias del adversario con la santa señal de la Cruz, mira con misericordia nuestras flaquezas. Alcánzanos de Dios la salud del cuerpo y la firmeza del alma, disipa toda perturbación que amenace nuestro hogar y guíanos siempre por la senda de la verdad evangélica. Amén".

Fortalecer la confianza en la providencia permite afrontar cualquier incertidumbre con serenidad y valentía en el caminar cotidiano. Alimentar la fe con estas memorias hagiográficas prepara el alma antes de la gran solemnidad de Todos los Santos que conmemoraremos en el santoral de mañana.