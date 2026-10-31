El INAH restaurará tres inmuebles históricos que fueron vandalizados en Guadalajara

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó ayer que son tres los inmuebles históricos del centro de Guadalajara, Jalisco, edificados en el siglo XVIII, que deberán ser intervenidos en la entidad, tras las afectaciones registradas durante la movilización ciudadana del pasado 18 de octubre, para lo cual requerirán cerca de 20 millones de pesos.

Se trata del Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado de Jalisco, así como la Catedral Basílica de la Asunción de María en Guadalajara y Sagrario Metropolitano, siendo el primero el más afectado, informó la restauradora-perito del Centro INAH estatal, Wendy Silva Beltrán, responsable de la inspección de las labores.

La dependencia detalló que los monumentos de cantera amarilla –sujetos a la protección legal de la Secretaría de Cultura federal, a través del instituto– serán atendidos una vez que la instancia aseguradora culmine el proceso de peritaje.

El INAH supervisará la intervención de tres inmuebles históricos del centro de Guadalajara, luego de la movilización ciudadana del pasado 18 de octubre. Cortesía INAH

Sobre la magnitud de los siniestros, Silva Beltrán comentó que el Palacio de Gobierno presenta 580.67 metros cuadrados de grafiti sobre la cantera desnuda, 58 bienes muebles asociados dañados, entre ellos tres puertas de madera y dos vitrales históricos con motivos patrios que fueron destruidos, y 51 vidrios rotos.

Daños estructurales y pérdida de cantera original

(Además), otro perjuicio observado es la pérdida parcial de cantera en algunas áreas, por lo que se restituirá con material similar, debido a que el banco de tolva volcánica, en la barranca de Huentitán, de donde proviene el original, dejó de operar a finales del siglo XX”, abundó.

Para retirar la pintura de los elementos pétreos, explicó la especialista, se utilizará una técnica de limpieza profunda, desarrollada por profesionistas egresados de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la cual prioriza el cuidado y aspecto original de la cantera, ya que “no cuenta con una capa de sacrificio que la proteja y, por ello, representa uno de los mayores retos para su restauración”.

Dicho proceso consta de tres fases: la primera, consiste en aplicar un solvente para reblandecer la pintura de los grafitis, sin comprometer la estabilidad del material pétreo; la segunda, es la limpieza con fibras naturales, como cepillos de ixtle, estropajo o esponjas naturales, para retirar la capa pictórica de manera cuidadosa; y la tercera, comprende un lavado con agua y jabón neutro para eliminar todos los residuos, a fin de que la cantera recupere su aspecto original.

Técnica de limpieza y presupuesto para reparaciones

Aunado a esto, la restauradora refirió que se ha propuesto realizar una réplica exacta de las tres puertas afectadas, con madera de cedro y hierro forjado. Asimismo, se reproducirán las tallas, ornamentos y vitrales que lucían. El monto de la reparación se estima en 17 millones de pesos (mdp).

El INAH supervisará la intervención de tres inmuebles históricos del centro de Guadalajara, luego de la movilización ciudadana del pasado 18 de octubre. Cortesía INAH

Por otro lado, en el edificio del Congreso estatal, la especialista dictaminó que los daños más severos se localizan en el portón principal, el cual fue calcinado, por lo que también se sugiere reemplazarlo con una réplica.

El hollín generado por el incendio percudió la cantera aledaña a la puerta, el cual deberá eliminarse con el mismo proceso que el grafiti. Para su atención se proyecta un presupuesto de 1.8 mdp”, detalló la dependencia.

Por último, la Catedral de Guadalajara presenta 134.19 metros cuadrados de grafitis, distribuidos en los muros sur, este y oeste, siendo el primero el más perjudicado. “Al igual que en el Palacio de Gobierno, se eliminarán los residuos de pintura en los paramentos. El costo de restauración estimado asciende a 1.8 mdp”.

Y expuso que a futuro es importante que se aplique una capa de protección a los inmuebles, con el objetivo de preservarlos y disminuir los costos de futuras reparaciones y labores de mantenimiento.