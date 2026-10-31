Con homenaje a Guanajuato y amplia oferta cultural inauguran Festival de Vida y Muerte

Con representantes de Guanajuato, Playa del Carmen y Grupo Xcaret, entre otros, este 30 de octubre se inauguró el Festival de Vida y Muerte en el parque Xcaret, un evento que busca celebrar la tradición del Día de Muertos y acercarla a más personas.

Hace 20 años nació en Xcaret este festival con el objetivo de preservar, difundir y celebrar el Día de Muertos, dos décadas después se ha consolidado como un punto de encuentro cultural en la Riviera Maya.

A lo largo de este tiempo el parque ha recibido a través de este evento a más de 700 comunidades de todo el país, explicó Elizabeth Lugo, directora ejecutiva de parques, tours y naviera del Grupo Xcaret.

Y apuntó que, en total, ha llegado casi un millón de visitantes solamente durante las fechas que dura el festival, un logro que los llena de orgullo porque “han venido a vestir a nuestro parque con esta celebración”.

El Festival de Vida y Muerte no solo se basa en decoraciones a lo largo del parque, se trata de una experiencia cultural que combina tanto elementos icónicos de la temporada, como los altares, con gastronomía típica y una amplia variedad de eventos y talleres.

Sin embargo, uno de los elementos que lo han identificado es la inclusión de estados invitados, quienes comparten con los asistentes sus tradiciones locales de Día de Muertos. Este año el invitado de honor es Guanajuato.

En la inauguración del Festival Vida y Muerte estuvieron representantes de Guanajuato, del gobierno local y de Grupo Xcaret Marisela Valencia

Guanajuato llega al Festival de Vida y Muerte con todo y estudiantina

Este año el Festival de Vida y Muerte de Xcaret rinde un homenaje a Guanajuato. Para Leticia Aguerrebere Salido, directora de este festival, se trata de “un diálogo entre dos cosmovisiones que se unen en un abrazo fraternal para honrar la memoria a través del arte y la cultura”.

A través de espectáculos culturales, muestras gastronómicas, altares monumentales y espacios dedicados a la venta de productos artesanales y agroindustriales, los asistentes podrán vivir e intercambiar las costumbres y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos de Guanajuato y la zona maya de Quintana Roo.

Para la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise Muñoz Ledo, ser estado invitado en el marco del vigésimo aniversario de este festival es un orgullo para el estado.

Gracias a esta oportunidad los visitantes podrán conocer las tradiciones, gastronomía y acercarse a la cultura de Guanajuato.

De acuerdo a la gobernadora, la delegación encargada de representarlos está compuesta por 127 artistas que ofrecerán 78 funciones, además de talleres, altares e instalaciones durante estos días de celebración.

A nivel folclore, estará presente la danza del torito, uno de los entrañables entremeses cervantinos, el huapango arribeño de la Sierra Gorda, la magia de la estudiantina, la fuerza escénica del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato, por mencionar algunos, explicó la mandataria.

Guanajuato llegó al Festival de Vida y Muerte con altares, espectáculos culturales y gastronomía Marisela Valencia

Actividades culturales, el eje del Festival de Vida y Muerte

Aunque los altares, tanto los realizados por el estado invitado como por los diferentes representantes de Grupo Xcaret, son la parte más vistosa del festival, al igual que las decoraciones, el Festival de Vida y Muerte tiene una amplia oferta cultural.

Diario, durante los cuatro días que dura el festival, están programados al menos 23 espectáculos culturales entre danza, música y teatro, que se suman a las muestras gastronómicas, talleres y espacios donde diferentes artesanos y emprendedores ofrecen sus productos.

Uno de las participaciones estrella es la de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, agrupación musical que es elemento clave de la identidad de este estado, la cual se caracteriza por su vestimenta al estilo tradicional del siglo XIV y XV, y por ser parte de las callejoneadas.

Además, el público podrá disfrutar de espectáculos con artistas nacionales y extranjeros. Un ejemplo son las presentaciones de Erik de Luna, quien ha dado vida a “La catrina” por más de 25 años, combinando el teatro, la poesía y la historia con la comedia y la picardía mexicana.

Ópera de locos es una de las obras que forma parte del programa cultural de este festival Marisela Valencia

Otra sorpresa es “Ópera de locos”, una obra de teatro musical de la compañía española Yllana que desafía lo que hasta ahora hemos visto de este género.

En ella los diálogos no existen, toda la trama está guiada por piezas de ópera interpretadas por cinco personajes, las cuales se combinan con clásicos del pop y rock, y una dinámica que vuelve al público un actor más, borrando la barrera entre el escenario y las butacas.

Otra de las grandes apuestas es el concierto que se llevará a cabo todas las noches del festival, bajo el nombre de Guanajuato, lindo y querido, protagonizado por Lorenzo Negrete, nieto del entrañable actor y cantante Jorge Negrete, y el Mariachi Monumental de Xcaret.

Todo esto por solo mencionar algunos de los espectáculos, pues también habrá música tradicional de charanga, concierto con sones y jarabes guanajuatenses, presentaciones del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, entre muchos otros.

Definitivamente, el Día de Muertos es la festividad que logra unir a todo el país, desde el sur hasta el norte, pasando por el centro y el bajío, y la mejor muestra es el Festival de Vida y Muerte donde Quintana Roo y Guanajuato se unen en una voz.

En la inauguración del festival también estuvieron presentes la secretaria de turismo e identidad de Guanajuato, María Guadalupe Robles; la rectora de la Universidad del Caribe, Socorro Xóchitl Carmona Bareño; el presidente y director general de Grupo Xcaret, Miguel Quintana Pali, presidente y director general del Grupo Xcaret; el consejero delegado de Grupo Xcaret, Marcos Constandse Redko; Don Simón Caamal Co, presidente del Gran Consejo Maya, y Don Mario Llama Ek, escribano, sacerdote y dignatario maya.