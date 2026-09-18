¿Quién es San Gerardo Majella? Oración para embarazadas

San Gerardo Majella, también conocido como San Gerardo Mayela, es un santo al que se le atribuye una especial protección para las mujeres embarazadas.

Por ello, es una figura religiosa a quien muchas futuras madres recurren mediante la oración para pedir su intercesión durante el embarazo y tener un parto seguro.

Su historia, marcada por la fe y la devoción, lo convirtió en una figura cercana para quienes desean pedir protección tanto para la madre como para el bebé. Pero, ¿quién fue San Gerardo Majella y cuál es la oración que se le puede dedicar durante el embarazo?

Historia de San Gerardo Mayela

San Gerardo Mayela nació en 1726 en Muro Lucano, Italia. Creció en una familia trabajadora; su padre era sastre y falleció cuando Gerardo tenía apenas 12 años, mientras que su madre se dedicaba al hogar.

Fue precisamente su madre quien tuvo un papel importante en su acercamiento a la fe, pues solía llevarlo a misa. Desde joven mostró interés por la vida religiosa, aunque también fue un niño enfermizo, por lo que recibió muchos cuidados durante su infancia.

Con el paso de los años, Gerardo decidió dedicar su vida a la religión. Cuando tenía 23 años, escapó de casa con la intención de seguir su vocación y, en 1749, ingresó a la Congregación del Santísimo Redentoristas.

¿Qué se le pide a San Gerardo Majella?

La devoción a San Gerardo Mayela como protector de las mujeres embarazadas está relacionada con un episodio atribuido a su vida. De acuerdo con la tradición, un pañuelo que había olvidado en una casa fue colocado sobre el vientre de una mujer embarazada que sufría dolor. Según el relato, el malestar desapareció y el bebé nació en buen estado.

A partir de esta historia, San Gerardo comenzó a ser considerado un intercesor especial para las mujeres embarazadas, quienes recurren a él para pedir protección durante la gestación.

La tradición religiosa también lo relaciona con peticiones para tener embarazos seguros y partos felices, así como por la salud y protección tanto de la madre como del bebé. También hay mujeres que recurren a su intercesión cuando desean convertirse en madres.

Mujer embarada rezando. Foto: Canva

Oración a San Gerardo Mayela para un buen parto

Las mujeres que desean pedir la intercesión de San Gerardo durante el embarazo pueden recurrir a una oración dedicada a él. De acuerdo con la Arquidiócesis de Saint Paul y Mineápolis, esta es una de las oraciones dirigidas al santo:

San Gerardo el Grande,

querido siervo de Jesucristo,

imitador perfecto de Jesús,

y devoto hijo de la Madre de Dios,

enciende en mi corazón una chispa

de ese fuego celestial de la caridad que ardía en el tuyo.

Porque soportaste,

sin murmurar ni quejarte,

las calumnias de los malvados

cuando se te acusó injustamente de un delito,

Dios te ha establecido

como patrón y protector de las mujeres embarazadas.

Protégeme de los peligros de la maternidad

y protege al niño que ahora llevo en mi vientre,

para que pueda venir a la luz de forma segura

y recibir el sacramento del bautismo.

Mujer embarada rezando. Foto: Canva

¿Cuándo se festeja a San Gerardo Majella?

La festividad de San Gerardo se celebra cada 16 de octubre. Una de las principales celebraciones tiene lugar en Materdomini, Italia, donde reposan sus restos y se encuentra la basílica dedicada al santo.

Durante esta fecha se realizan celebraciones religiosas, entre ellas misas solemnes, bendiciones y procesiones en las que la imagen de San Gerardo es llevada entre oraciones y muestras de devoción.

Mujer rezando. Foto: Canva

San Gerardo Mayela conocido por su intervención en la salud de las mujeres embarazadas es uno de los santos más queridos de la religión.