Enrique Vila-Matas gana el Premio Nacional de las Letras 2026 en España

Por su “influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana en lengua española, así como por la originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de Cervantes desde una dilatada y ejemplar trayectoria”, el Ministerio de Cultura de España anunció que el escritor Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) ganó el Premio Nacional de las Letras 2026.

El jurado, presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura español, destacó la manera del autor catalán de encarnar

de manera magistral los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que dialoga con la tradición mientras la reinventa”.

Vila-Matas es autor de El viaje vertical (1999), Bartleby y compañía (2000), París no se acaba nunca (2003) y Canon de cámara oscura (2025).

Dotado de 50 mil euros, este galardón distingue la labor literaria de un autor español cuya obra forme parte de la literatura actual y esté escrita en cualquiera de las lenguas españolas.

El escritor catalán ganó el Premio Ciudad de Barcelona en 2001, el Prix du Meilleur Livre Étranger en Francia y el Fernando Aguirre-Libralire. En ese mismo año se alzó con el premio Herralde de Novela y en 2014 obtuvo el premio Formentor de las Letras, por el conjunto de su obra.