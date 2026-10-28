Artistas de Oaxaca y Egipto unen sus culturas en  ‘El Respiro de la Luna’

OAXACA, Oax.– Un diálogo artístico entre México y Egipto, donde los campos de maíz se encuentran con la diosa Nut y la memoria con la imaginación, es la propuesta de la exposición El Respiro de la Luna (Moon’s Breath), que reúne a destacados creadores de Oaxaca y Egipto en Nox Art Gallery, ubicada en la ciudad de El Cairo, en colaboración con la Embajada de México en Egipto y La Galería NN.

La curadora internacional Mafalda Budib se encargó del proyecto colaborativo que reúne a 42 artistas de la pintura, la fotografía, la gráfica, la cerámica y los lenguajes contemporáneos, quienes convergen en un territorio común para explorar la intuición, la memoria y la imaginación.

“La muestra propone un encuentro entre dos culturas milenarias que, aunque separadas por continentes, comparten una misma manera de comprender el universo: aquella que reconoce que la creación nace primero en el misterio”, comenta María Peñaloza, directora de NN Galería, de la capital oaxaqueña.

Entre los artistas oaxaqueños participantes están Ixrael Montes, Tomás Pineda Matus, Guillermo Olguín, Luvia Lazo y Gesner Melchor, entre otros. Foto: Cortesía Galería NN.

En entrevista, la también gestora cultural explica que El Respiro de la Luna se inspira en el pensamiento de Gaston Bachelard, Carl Jung y en los universos simbólicos del antiguo Egipto y de las cosmovisiones originarias de Oaxaca.

En Egipto, la bóveda celeste vive en el cuerpo de la diosa Nut, quien cada noche recibe al Sol para hacerlo renacer al amanecer. Isis, con infinita paciencia, reúne los fragmentos dispersos de la vida para devolverles unidad. En Oaxaca, el cielo continúa respirando entre los campos de maíz, las montañas, la lluvia y la memoria ritual de sus pueblos”, refiere.

Algunos de los artistas oaxaqueños presentes en El Respiro de la Luna, que abre el 31 de octubre próximo en El Cairo, son Ixrael Montes, Tomás Pineda Matus, Guillermo Olguín, Manuel Escobar, Bouler, Tony Aguilar, Alberto Negro Ibáñez, Toni Petate, Luvia Lazo, José Luis García y Gesner Melchor, entre otros.