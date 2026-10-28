'Fuenteovejuna’ vuelve a escena con títeres, son jarocho y zapateado veracruzano

XALAPA, Ver.— La historia de un pueblo sometido por quien concentra el poder continúa encontrando ecos en el presente y desde esa vigencia parte Fuenteovejuna de ida y vuelta, una reinterpretación del clásico de Lope de Vega que traslada la obra del Siglo de Oro español a una sensibilidad mexicana.

Bajo la dirección de Jacqueline Serafín, la obra recurre a los títeres, la música, el verso y el baile para volver a contar la rebelión de una comunidad frente a los abusos del Comendador.

Fuenteovejuna es un clásico que está muy vigente porque habla de la opresión que viene desde el poder y cómo, a partir de levantar la voz, se puede combatir esta tiranía”, explica la creadora.

El centro de la historia recae en Laurencia, la mujer cuya voz rompe el silencio colectivo. Frente a un Comendador que concentra el poder religioso, político, administrativo y militar, es ella quien denuncia los abusos y provoca la reacción de hombres y mujeres de Fuenteovejuna.

En el centro de "Fuenteovejuna de ida y vuelta" está Laurencia, la mujer cuya voz rompe el silencio. Foto: Especial.

Decimos de ida y vuelta porque es una versión atemporal, pero con toda nuestra territorialidad como mexicanos”, explica.

La propuesta escénica se construye desde distintos lenguajes. Hay títeres, actuación, versificación, son y zapateado, además de un diálogo entre el flamenco y la tradición musical veracruzana.

Patricio Hidalgo intervino en la construcción de versos que contextualizan la historia desde la cultura jarocha. A ello se suma la participación de Lorena Ortega, bailaora cuyo zapateado se convierte en herramienta dramática.

En esta adaptación, explica Serafín, la guitarra española cede terreno al son.

La obra reúne a ocho artistas y combina las diferentes disciplinas sin establecer fronteras rígidas entre ellas. Los actores participan del baile, mientras quienes llegan desde la música o la danza también entran al terreno del verso y la representación.

Fuenteovejuna de ida y vuelta tendrá una única función el 4 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Teatro J.J. Herrera, de Xalapa, Veracruz.