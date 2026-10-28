Las mujeres del Popol Vuh: protagonistas en el origen del mundo maya

El papel de las mujeres en el Popol Vuh, el libro fundacional de la civilización maya, que se ha sido contado de manera oral de generación en generación desde hace siglos, no es secundario, sino protagónico.

Figuras como Ixmucané o Ixquic destacan como dadoras de vida, cultivadoras mágicas, preparadoras del alimento, cuidadoras y realizadoras de los rituales para asegurar la paz en el hogar.

Esto concluyen los mayistas españoles Cristina Vidal y Miguel Rivera, tras analizar seis escenas significativas del relato mítico; “una mirada inédita” que plasman en Popol Vuh. Las mujeres del amanecer, que acaban de publicar la UNAM y la Universidad de Valencia, ilustrado por Érika Meijide.

Cristina Vidal Lorenzo analizó el papel de las mujeres en la fundación de la cultura maya. Foto: Gaspar Muñoz/ Cortesía Libros UNAM

“El relato parte de una época en que las mujeres tenían más poder y narra cómo fueron perdiéndolo. Al principio eran mencionadas por su nombre y, poco a poco, sólo se hacía alusión al género en general. Pero ellas estaban ahí siempre, realizando labores importantes, aunque no fuera en el espacio público o bélico”, comenta Vidal desde España.

En entrevista con Excélsior, la investigadora detalla que una de las escenas fundamentales es cuando la abuela Ixmucané “está preparando la masa de maíz en nueve vasos, una metáfora de los nueve meses de embarazo; es la creadora de la vida”.

Otro de los momentos centrales es el referido a la joven doncella Ixquic, quien vive en el inframundo.

Es la transgresora, la que desobedece a su padre. Ve la calavera, que le han prohibido tocar, colgada en un árbol, y la toca, así queda embarazada”.

Narra que la joven sale a vivir al mundo. “Cuando Ixquic va a buscar alimento a la milpa y ve sólo una mazorca de maíz, comprende que no será suficiente. Y, como posee magia, invoca a las tres fuerzas femeninas de la naturaleza y se le llena su red de mazorcas. Propone la diversificación de cultivos”.

Portada del libro "Popol Vuh. Las mujeres del amanecer", de Cristina Vidal y Miguel Rivera. Foto: Cortesía Libros UNAM.

Vidal señala que cuando nacen sus gemelos, la dualidad, los hombres empiezan a mandar. “Después surgen las cuatro primeras mujeres hermosas, cuya misión es engendrar los hijos de los primeros cuatro hombres; aquí ya no son protagonistas, pero todavía aparecen sus nombres.

“Las que ya no son nombradas son dos muchachas jóvenes que, tiempo después, son obligadas por sus padres, los jefes de las tribus, a ir al río para atender a unos recién llegados. Les dicen que si hace falta que ‘yazcan’ con ellos que lo hagan, si no las matan. Es decir, las mandan a prostituirse”, asegura.

La especialista destaca que el Popol Vuh echa luz sobre lo difícil que ha sido la vida de las mujeres a través de los siglos. “Pero no hay que olvidar que es un libro de referencia. Es inacabable. Se puede estudiar desde tantos enfoques, que es una obra para la eternidad”.

Considera que “es un texto en movimiento, porque habla de las cosas fundamentales de la vida: la renovación del cosmos y la fundación de un nuevo tiempo. Para la cultura maya, como para muchas otras de la antigüedad, tener al cosmos en movimiento era fundamental, mantener el equilibrio, porque si eso se para, se acabó todo.

“Es un relato que nos sigue interpelando, porque intenta responder las grandes preguntas que nos hemos hecho: de dónde venimos, cómo es que estamos aquí y a dónde vamos”, prosigue.

Agrega que

“también aborda temas que son de actualidad: la relación entre los ancianos y los jóvenes, la magia o el conocimiento ancestral, el linaje o las relaciones familiares, la dualidad, la relación del hombre con la naturaleza, el origen de la agricultura, la guerra, la devoción a los dioses y el papel de las mujeres”.

Vidal aclara que no aluden sólo a un conjunto de personajes femeninos, sino a una forma de entender su papel dentro del Popol Vuh. “El de aquellas personalidades que habitan en el alba del mundo, en ese tiempo inicial en el que todo está aún por definirse. Son mujeres cuya intervención resulta decisiva para que el nuevo cosmos alcance su forma definitiva”, concluye.

El libro analiza la historia del manuscrito y su transmisión, la estructura del texto y su organización interna, así como los principales personajes que intervienen en el relato.