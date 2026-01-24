Eduardo Andere y su mirada crítica sobre la inteligencia artificial

“La inteligencia artificial (IA) es una máquina de cables, tornillos y plásticos, que puede crecer en memoria y en cálculo de manera incontenible, porque está liberada por su estructura mecánica.

“Y la inteligencia humana, aunque está limitada por su estructura biológica, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y, sobre todo, incorporar emociones a sus decisiones”, explica el analista y escritor Eduardo Andere.

A partir de establecer esta diferencia, el autor busca derribar varios mitos en torno a ambas inteligencias en su libro Monstruo o prodigio (Siglo XXI), en el que revisa cómo la IA está transformando la escuela, el trabajo y la vida, y plantea la urgencia de dimensionarla bien y verla de manera crítica.

Eduardo Andere, analista y escritor.

Inteligencia artificial es un mal nombre para una buena máquina

El doctor en Ciencia Política por el Colegio de Boston, donde es investigador visitante, afirma que, desde el 30 de noviembre del 2022, con la presentación pública del Chat GPT de la empresa Open Eye IA, comenzaron a aparecer clichés como que la IA superará a la inteligencia humana.

La IA, que es un mal nombre para una buena máquina, porque la humaniza, existe desde hace décadas en diversos formatos. Y, de hecho, superó al hombre desde hace 30 años, cuando en 1997 la supercomputadora de IBM Deep Blue derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Desde entonces existe el temor.

“Las máquinas pueden vencer al ser humano en ciertos rasgos, en operaciones de cálculo o probabilidad. Son capaces de hacer cosas de una manera más precisa, más rápida y extensa. Pero no pueden hacer todo lo que realiza la inteligencia humana conectada al cuerpo”, destaca.

El maestro en Economía y Administración Pública por las universidades de Boston y Harvard, respectivamente, afirma que el gran potencial de la IA “ha sido objeto de un presagio dicotómico por parte de los mismos científicos que la han creado.

Dicen que esto realmente acabará con la civilización como la conocemos. En realidad, será una gran herramienta que permitirá a la humanidad superar sus taras. Y, en contra de los que presagian el apocalipsis, diría que aún no tenemos mucha evidencia para saber hasta dónde llegará”, agrega.

Con su libro busca dar herramientas al consumidor para conocer la IA

Andere dice que no se debe perder de vista a los colosos que están luchando en torno a la IA. “Las grandes empresas, que compiten por presentar un producto cada vez más atractivo; los gobiernos, que quieren regularla; las organizaciones internacionales, preocupadas, haciendo estudios; y, finalmente, los consumidores.

Éste es el grupo más afectado. Por eso, mi intención es darle herramientas para que sepan qué es la IA, cómo funciona, qué creer y qué no; no es un psicólogo, ni un amigo o amante. Busco ofrecer un mapa, educarlos sobre este nuevo mundo imparable”, concluye.

