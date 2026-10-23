Editorial Almadía suspende promoción del libro "Donde el agua trabaja" ante sospechas de IA

La editorial Almadía anunció que suspenderá todas las actividades relacionadas con la presentación de Donde el agua trabaja, del escritor peruano David Silva Rojas, ganadora del I Premio de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, cuyo resultado se dio a conocer en julio pasado.

La decisión se anunció mediante un comunicado, luego de que circularan noticias que señalan que 99% del texto de la novela habría sido generado con inteligencia artificial (IA), de acuerdo con Pangram, un detector de textos producidos por máquinas, según informó este día el diario El País.

Almadía reconoce que hay preguntas por resolver

Publicar un libro supone una relación de confianza entre quien escribe, quien edita y quien lee. Esa confianza es la base sobre la que se sostiene Almadía y, por lo tanto, también es nuestro trabajo velar por los compromisos que la hacen posible, expresó la editorial.

El sello explicó que recibió comentarios sobre el posible uso de inteligencia artificial generativa en la escritura de la novela ganadora, una situación que, aseguró, le genera desconcierto y abre interrogantes que deben analizarse con seriedad.

Almadía recordó que, desde la apertura de la convocatoria, las bases y el protocolo del premio establecieron la prohibición de utilizar inteligencia artificial para escribir las obras participantes.

Silva Rojas firmó y declaró en el contrato que no había recurrido a estas herramientas premioalmadiaventosaarrufat

Además, señaló que Silva Rojas firmó y declaró en el contrato que no había recurrido a estas herramientas, algo que también le aseguró personalmente a la editorial.

Además de firmar y declarar en el contrato que no utilizó estas herramientas, el autor también nos lo aseguró en persona y no tenemos elementos para desconfiar de su palabra, indicó.

La editorial también afirmó que, durante la lectura de la novela, ni el jurado ni su equipo editorial detectaron indicios que les hicieran pensar que se había utilizado IA generativa.

Explicó que su valoración se centró en la obra en su conjunto, su voz narrativa, su construcción y los sentidos que propone, aspectos que considera fundamentales para acercarse a la literatura.

La editorial realizará una revisión detallada

Pese a ello, Almadía reconoció que la rápida evolución de las herramientas de inteligencia artificial durante el último año plantea nuevos desafíos para el sector editorial y obliga a reflexionar sobre los límites de su uso, así como sobre la confianza que se deposita en los detectores.

El sello advirtió que estas herramientas pueden aportar información, pero sus resultados deben interpretarse y contrastarse, especialmente cuando están en juego la trayectoria de un autor y la confianza de los lectores.

Almadía reconoció que la rápida evolución de las herramientas de inteligencia artificial durante el último año plantea nuevos desafíos Instagram: david.silvarojas

Ante este escenario, la editorial consideró necesario realizar una revisión detallada antes de llegar a una conclusión sobre el caso.

Mientras la llevamos a cabo, suspendemos todas las actividades relacionadas con la presentación del libro, informó en el comunicado.

También aseguró que dedicará a este proceso el tiempo y la atención necesarios, al tiempo que reiteró su responsabilidad con los escritores y los lectores.

Donde el agua trabaja fue reconocida a finales de julio con el I Premio de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat. La obra aborda la explotación laboral y las formas contemporáneas de vulnerabilidad, con el silencio como elemento compositivo, de acuerdo con la descripción difundida al anunciar el galardón. El jurado estuvo integrado por las escritoras Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda.