Última Hora Impreso de hoy

Efemérides noviembre 2026: del Día de Muertos a la Revolución Mexicana y más

Te decimos las efemérides de noviembre 2026, desde el Día de Muertos y la Revolución Mexicana y otras fechas importantes del mes.

Por: Paola Jiménez

Efemérides de noviembre 2026 con ilustraciones del Día de Muertos, flores de cempasúchil, calaveras
En el onceavo mes del año se celebran importates fechasGenerada con IA

Noviembre está por comenzar y con él llegan numerosas fechas importantes que vale la pena tener presentes. Durante este mes se conmemoran acontecimientos históricos y días internacionales dedicados a la cultura, la salud o los derechos humanos.

Entre las efemérides de noviembre 2026 destacan el Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, y el aniversario de la Revolución Mexicana. También se celebran el Día Mundial del Niño, el Día Internacional del Hombre y más. A continuación, te compartimos las celebraciones y conmemoraciones más importantes del mes.

Efemérides de noviembre 2026

Día de Todos los Santos - 1 de noviembre

Día Mundial del veganismo - 1 de noviembre

Día de la Ecología- 1 de noviembre

Día de Muertos - 2 de noviembre

Tlahuac, panteon, Mixquic, Dia de Muertos
Eduardo Jiménez Fernández / @LaloJimenezF22

Día Mundial del Ballet - 2 de noviembre

Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas- 2 de noviembre

Día Mundial del sándwich - 3 de noviembre

Día Internacional del joyero y relojero- 3 de noviembre

Día Internacional de las reservas de la biosfera- 3 de noviembre

Perrita Laika es lanzada al espacio en 1957 - 3 de noviembre

Día de la UNESCO - 4 de noviembre

Día Mundial de la concientización sobre tsunamis- 5 de noviembre

Día Internacional contra la violencia y el acoso escolar - 5 de noviembre

Día Internacional del payaso - 5 de noviembre

Payasos en méxico
Payasos en méxico

Día Internacional de las personas cuidadoras- 5 de noviembre

Día Mundial de la preservación digital- 5 de noviembre

Día Internacional de la gestión de proyectos- 5 de noviembre

Día Mundial del Saxofón - 6 de noviembre

Día del paludismo en las Américas - 6 de noviembre

Día para prevenir la explotación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados- 6 de noviembre

Día Internacional de la Física Médica- 7 de noviembre

Día Mundial de la radiología - 8 de noviembre

Día Mundial sin Wifi - 8 de noviembre

Aunque muchas personas atribuyen el WiFi a Hedy Lamarr, la tecnología fue resultado de varias investigaciones.
Canva

Día Mundial del urbanismo- 8 de noviembre

Día de la solidaridad intersexual- 8 de noviembre

Día Mundial del trabalenguas- 8 de noviembre

Día del abrazo en familia- 8 de noviembre

Día Mundial de la adopción - 9 de noviembre

Día Internacional del inventor - 9 de noviembre

Día Mundial de los huérfanos- 9 de noviembre

Día Internacional de la contabilidad - 10 de noviembre

Día Mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo- 10 de noviembre

Día Internacional contra el cáncer neuroendrocrino- 10 de noviembre

Día del soltero - 11 de noviembre

Día Mundial del origami - 11 de noviembre

Día Mundial del Shopping - 11 de noviembre

Día del recuerdo de la amapola- 11 de noviembre

Día Mundial contra la neumonía - 12 de noviembre

Día Mundial de la usabilidad- 12 de noviembre

Día Mundial de la bondad - 13 de noviembre

Inicia el Buen Fin – 13 al 17 de noviembre

Buen Fin 2026: Profeco explica cómo evitar compras compulsivas y deudas.
Buen Fin 2026Cuartoscuro

Día Mundial de la dieta mediterránea - 13 de noviembre

Día Mundial de la diabetes - 14 de noviembre

Día Internacional de los vendedores ambulantes - 14 de noviembre

Día Internacional contra el tráfico ilícito de Bienes Culturales- 14 de noviembre

Día Mundial sin alcohol - 15 de noviembre

Día Mundial de la sangre del cordón umbilical- 15 de noviembre

Día Internacional para la Prevención y la Lucha contra todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional- 15 de noviembre

Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico- 15 de noviembre

Día Internacional del flamenco - 16 de noviembre

flamenco rosado
flamenco rosado

Día Internacional para la Tolerancia - 16 de noviembre

Día Mundial del cáncer de páncreas - 16 de noviembre

Día de la gastronomía mexicana - 16 de noviembre

Día Internacional del Patrimonio Mundial- 16 de noviembre

Día Internacional de la lucha contra el cáncer de pulmón - 17 de noviembre

Día Internacional de los Estudiantes - 17 de noviembre

Día de Acción para la eliminación del cáncer de cuello uterino- 17 de noviembre

Día Mundial de la prematuridad- 17 de noviembre

Dia Mundial del paciente ancoagulado- 18 de noviembre

Día Internacional del arte islámico- 18 de noviembre

Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación-18 de noviembre

Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica- 18 de noviembre

Día Internacional del hombre - 19 de noviembre

Día del Hombre
Día del Hombre

Día Internacional de la mujer emprendedora- 19 de noviembre

Día Internacional del profesor de francés- 19 de noviembre

Día Mundial del oso hormiguero- 19 de noviembre

Día Mundial de la Filosofía- 19 de noviembre

Día de la empresa social- 19 de noviembre

Día Mundial del cáncer de páncreas- 19 de noviembre

Día Mundial del retrete- 19 de noviembre

Aniversario de la Revolución Mexicana - 20 de noviembre

Desfile militar, Zócalo, Ejercito Mexicano, Sheinbaum, General Trevilla
Eduardo Jimenez Fernandez 2025

Día Mundial del niño - 20 de noviembre

Día Internacional de la memoria Trans- 20 de noviembre

Día de la industrialización de África- 20 de noviembre

Día Mundial de la tabla de multiplicar- 20 de noviembre

Día Mundial de la vasectomía – 20 de noviembre

Día Mundial de la televisión - 21 de noviembre

Día Mundial del Récord Guinness- 21 de noviembre

Día Mundial del vestido - 21 de noviembre

Día Mundial de la pesca - 21 de noviembre

Día Mundial del saludo- 21 de noviembre

Día Internacional de la espina bífida- 21 de noviembre

Día Internacional del músico - 22 de noviembre

Berry ha señalado que con Hunt vive la relación más sana y plena de toda su vida.
IG

Día de la Armada en México - 23 de noviembre

Día Mundial del café espresso - 23 de noviembre

Día Internacional de la palabra- 23 de noviembre

Día Internacional del asesor de imagen- 23 de noviembre

Día Mundial del vino tinto - 24 de noviembre

6 tips para eliminar manchas de vino tinto de tus prendas

Día Mundial de los gemelos unidos- 24 de noviembre

Día Mundial de la evolución- 24 de noviembre

Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer - 25 de noviembre

Día Mundial del olivo - 26 de noviembre

Día de Acción de Gracias - 26 de noviembre

Día Mundial del Transporte sostenible- 26 de noviembre

Día Mundial contra el uso indiscriminado de Agroquímicos- 26 de noviembre

Día Mundial del Acceso a la Educación Superior- 26 de noviembre

Black Friday - 27 de noviembre

black friday
black friday

Día Internacional del ingeniero en sistemas - 27 de noviembre

Día de no comprar nada- 27 de noviembre

Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado- 27 de noviembre

Día Mundial de la conservación del jaguar - 29 de noviembre

Día Mundial de las defensoras de los derechos humanos- 29 de noviembre

Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino-29 de noviembre

Primer Domingo de adviento- 29 de noviembre

De qué color deben ser las velas de la Corona de Adviento

Día del influencer - 30 de noviembre

Cyber Monday- 30 de noviembre

Día Internacional de la seguridad informática- 30 de noviembre

Día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química- 30 de noviembre

Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino- 30 de noviembre

Famosos que cumplen años o murieron en el mes

A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.

Cumpleaños

Penn Badgley cumple años - 1 de noviembre

David Schwimmer cumple años - 2 de noviembre

Kendall Jenner cumple años - 3 de noviembre

Kendall Jenner hizo su esperado debut en el Festival de Venecia 2026.
Kendall Jenner Reuters

Sergio Sendel cumple años - 4 de noviembre

Ralph Macchio cumple años - 4 de noviembre

Kris Jenner cumple años - 5 de noviembre

David Guetta cumple años - 7 de noviembre

Lorde cumple años - 7 de noviembre

Ellen Pompeo cumple años - 10 de noviembre

Fernando Allende cumple años - 10 de noviembre

Angélica Vale cumple años - 11 de noviembre

"La que se metió fue ella": Angélica Vale responde a Ninel Conde por José Manuel Figueroa
mezcalent

Leonardo DiCaprio cumple años - 11 de noviembre

Demi More cumple años - 11 de noviembre

Ryan Gosling cumple años - 12 de noviembre

Anne Hathway cumple años - 12 de noviembre

Raúl Araiza cumple años - 14 de noviembre

Raúl Araiza
Raúl Araiza

Martin Scorsese cumple años - 17 de noviembre

Pablo Lyle cumple años - 18 de noviembre

Michelle Vieth cumple años - 19 de noviembre

Paola Rojas cumple años - 20 de noviembre

Scarlett Johansson cumple años - 22 de noviembre

Jamie Lee Curtis cumple años - 22 de noviembre

Erika Buenfil cumple años - 23 de noviembre

erika buenfil
erika buenfil

Miley Cyrus cumple años - 23 de noviembre

Julieta Venegas cumple años - 24 de noviembre

Laura León cumple años - 24 de noviembre

Niurka cumple años - 25 de noviembre

Paty Cantú cumple años - 25 de noviembre

Omar Chaparro cumple años - 26 de noviembre

Omar Chaparro revela que tiene TDAH
Foto: Cuartoscuro.com

Sergio Andrade cumple años - 26 de noviembre

Alfonso Cuarón cumple años - 28 de noviembre

Diego Boneta cumple años - 29 de noviembre

Ludwika Paleta cumple años - 30 de noviembre

Gael García Bernal cumple años - 30 de noviembre

Darío Yazbek - 30 de noviembre

Lucha Villa cumple años - 30 de noviembre

Aniversarios luctuosos

Muere Magda Rodríguez en 2020 - 1 de noviembre

Muere Amalia Hernández en el 2000 - 5 de noviembre

Muere Eduardo Palomo en el 2003 - 6 de noviembre

Eduardo Palomo
Eduardo Palomo

Muere Agustín Lara en 1970 - 6 de noviembre

Muere Ernestina Sodi en 2024- 8 de noviembre

Muere Karla Álvarez en el 2013 - 15 de noviembre

Muere Sara García en 1980 - 21 de noviembre

Muere John F. Kenedy - 22 de noviembre

Muere José Alfredo Jimenez - 23 de noviembre

Muere Pat Morita en el 2005 - 24 de noviembre

Muere Valentín Elizalde en el 2006 - 24 de noviembre

valentin elizalde
valentin elizalde

Muere Diego Rivera en 1957 - 24 de noviembre

Muere Freddie Mercury en 1991 - 24 de noviembre

Muere Gabriela Michel- 24 de noviembre

Muere Flor Silvestre en el 2020 - 25 de noviembre

Muere Raúl Velasco en el 2006 - 26 de noviembre

Muere Roberto Gómez Bolaños en el 2014 - 28 de noviembre

Muere Silvia Pinal en el 2024- 28 de noviembre

Muere George Harrison en el 2001 - 29 de noviembre

Muere Paul Walker en el 2013 - 30 de noviembre

Muere Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance en 2024- 30 de noviembre

Temas: