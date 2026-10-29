Efemérides noviembre 2026: del Día de Muertos a la Revolución Mexicana y más
Te decimos las efemérides de noviembre 2026, desde el Día de Muertos y la Revolución Mexicana y otras fechas importantes del mes.
Noviembre está por comenzar y con él llegan numerosas fechas importantes que vale la pena tener presentes. Durante este mes se conmemoran acontecimientos históricos y días internacionales dedicados a la cultura, la salud o los derechos humanos.
Entre las efemérides de noviembre 2026 destacan el Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, y el aniversario de la Revolución Mexicana. También se celebran el Día Mundial del Niño, el Día Internacional del Hombre y más. A continuación, te compartimos las celebraciones y conmemoraciones más importantes del mes.
Efemérides de noviembre 2026
Día de Todos los Santos - 1 de noviembre
Día Mundial del veganismo - 1 de noviembre
Día de la Ecología- 1 de noviembre
Día de Muertos - 2 de noviembre
Día Mundial del Ballet - 2 de noviembre
Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas- 2 de noviembre
Día Mundial del sándwich - 3 de noviembre
Día Internacional del joyero y relojero- 3 de noviembre
Día Internacional de las reservas de la biosfera- 3 de noviembre
Perrita Laika es lanzada al espacio en 1957 - 3 de noviembre
Día de la UNESCO - 4 de noviembre
Día Mundial de la concientización sobre tsunamis- 5 de noviembre
Día Internacional contra la violencia y el acoso escolar - 5 de noviembre
Día Internacional del payaso - 5 de noviembre
Día Internacional de las personas cuidadoras- 5 de noviembre
Día Mundial de la preservación digital- 5 de noviembre
Día Internacional de la gestión de proyectos- 5 de noviembre
Día Mundial del Saxofón - 6 de noviembre
Día del paludismo en las Américas - 6 de noviembre
Día para prevenir la explotación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados- 6 de noviembre
Día Internacional de la Física Médica- 7 de noviembre
Día Mundial de la radiología - 8 de noviembre
Día Mundial sin Wifi - 8 de noviembre
Día Mundial del urbanismo- 8 de noviembre
Día de la solidaridad intersexual- 8 de noviembre
Día Mundial del trabalenguas- 8 de noviembre
Día del abrazo en familia- 8 de noviembre
Día Mundial de la adopción - 9 de noviembre
Día Internacional del inventor - 9 de noviembre
Día Mundial de los huérfanos- 9 de noviembre
Día Internacional de la contabilidad - 10 de noviembre
Día Mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo- 10 de noviembre
Día Internacional contra el cáncer neuroendrocrino- 10 de noviembre
Día del soltero - 11 de noviembre
Día Mundial del origami - 11 de noviembre
Día Mundial del Shopping - 11 de noviembre
Día del recuerdo de la amapola- 11 de noviembre
Día Mundial contra la neumonía - 12 de noviembre
Día Mundial de la usabilidad- 12 de noviembre
Día Mundial de la bondad - 13 de noviembre
Inicia el Buen Fin – 13 al 17 de noviembre
Día Mundial de la dieta mediterránea - 13 de noviembre
Día Mundial de la diabetes - 14 de noviembre
Día Internacional de los vendedores ambulantes - 14 de noviembre
Día Internacional contra el tráfico ilícito de Bienes Culturales- 14 de noviembre
Día Mundial sin alcohol - 15 de noviembre
Día Mundial de la sangre del cordón umbilical- 15 de noviembre
Día Internacional para la Prevención y la Lucha contra todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional- 15 de noviembre
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico- 15 de noviembre
Día Internacional del flamenco - 16 de noviembre
Día Internacional para la Tolerancia - 16 de noviembre
Día Mundial del cáncer de páncreas - 16 de noviembre
Día de la gastronomía mexicana - 16 de noviembre
Día Internacional del Patrimonio Mundial- 16 de noviembre
Día Internacional de la lucha contra el cáncer de pulmón - 17 de noviembre
Día Internacional de los Estudiantes - 17 de noviembre
Día de Acción para la eliminación del cáncer de cuello uterino- 17 de noviembre
Día Mundial de la prematuridad- 17 de noviembre
Dia Mundial del paciente ancoagulado- 18 de noviembre
Día Internacional del arte islámico- 18 de noviembre
Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación-18 de noviembre
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica- 18 de noviembre
Día Internacional del hombre - 19 de noviembre
Día Internacional de la mujer emprendedora- 19 de noviembre
Día Internacional del profesor de francés- 19 de noviembre
Día Mundial del oso hormiguero- 19 de noviembre
Día Mundial de la Filosofía- 19 de noviembre
Día de la empresa social- 19 de noviembre
Día Mundial del cáncer de páncreas- 19 de noviembre
Día Mundial del retrete- 19 de noviembre
Aniversario de la Revolución Mexicana - 20 de noviembre
Día Mundial del niño - 20 de noviembre
Día Internacional de la memoria Trans- 20 de noviembre
Día de la industrialización de África- 20 de noviembre
Día Mundial de la tabla de multiplicar- 20 de noviembre
Día Mundial de la vasectomía – 20 de noviembre
Día Mundial de la televisión - 21 de noviembre
Día Mundial del Récord Guinness- 21 de noviembre
Día Mundial del vestido - 21 de noviembre
Día Mundial de la pesca - 21 de noviembre
Día Mundial del saludo- 21 de noviembre
Día Internacional de la espina bífida- 21 de noviembre
Día Internacional del músico - 22 de noviembre
Día de la Armada en México - 23 de noviembre
Día Mundial del café espresso - 23 de noviembre
Día Internacional de la palabra- 23 de noviembre
Día Internacional del asesor de imagen- 23 de noviembre
Día Mundial del vino tinto - 24 de noviembre
Día Mundial de los gemelos unidos- 24 de noviembre
Día Mundial de la evolución- 24 de noviembre
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer - 25 de noviembre
Día Mundial del olivo - 26 de noviembre
Día de Acción de Gracias - 26 de noviembre
Día Mundial del Transporte sostenible- 26 de noviembre
Día Mundial contra el uso indiscriminado de Agroquímicos- 26 de noviembre
Día Mundial del Acceso a la Educación Superior- 26 de noviembre
Black Friday - 27 de noviembre
Día Internacional del ingeniero en sistemas - 27 de noviembre
Día de no comprar nada- 27 de noviembre
Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado- 27 de noviembre
Día Mundial de la conservación del jaguar - 29 de noviembre
Día Mundial de las defensoras de los derechos humanos- 29 de noviembre
Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino-29 de noviembre
Primer Domingo de adviento- 29 de noviembre
Día del influencer - 30 de noviembre
Cyber Monday- 30 de noviembre
Día Internacional de la seguridad informática- 30 de noviembre
Día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química- 30 de noviembre
Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino- 30 de noviembre
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños
Penn Badgley cumple años - 1 de noviembre
David Schwimmer cumple años - 2 de noviembre
Kendall Jenner cumple años - 3 de noviembre
Sergio Sendel cumple años - 4 de noviembre
Ralph Macchio cumple años - 4 de noviembre
Kris Jenner cumple años - 5 de noviembre
David Guetta cumple años - 7 de noviembre
Lorde cumple años - 7 de noviembre
Ellen Pompeo cumple años - 10 de noviembre
Fernando Allende cumple años - 10 de noviembre
Angélica Vale cumple años - 11 de noviembre
Leonardo DiCaprio cumple años - 11 de noviembre
Demi More cumple años - 11 de noviembre
Ryan Gosling cumple años - 12 de noviembre
Anne Hathway cumple años - 12 de noviembre
Raúl Araiza cumple años - 14 de noviembre
Martin Scorsese cumple años - 17 de noviembre
Pablo Lyle cumple años - 18 de noviembre
Michelle Vieth cumple años - 19 de noviembre
Paola Rojas cumple años - 20 de noviembre
Scarlett Johansson cumple años - 22 de noviembre
Jamie Lee Curtis cumple años - 22 de noviembre
Erika Buenfil cumple años - 23 de noviembre
Miley Cyrus cumple años - 23 de noviembre
Julieta Venegas cumple años - 24 de noviembre
Laura León cumple años - 24 de noviembre
Niurka cumple años - 25 de noviembre
Paty Cantú cumple años - 25 de noviembre
Omar Chaparro cumple años - 26 de noviembre
Sergio Andrade cumple años - 26 de noviembre
Alfonso Cuarón cumple años - 28 de noviembre
Diego Boneta cumple años - 29 de noviembre
Ludwika Paleta cumple años - 30 de noviembre
Gael García Bernal cumple años - 30 de noviembre
Darío Yazbek - 30 de noviembre
Lucha Villa cumple años - 30 de noviembre
Aniversarios luctuosos
Muere Magda Rodríguez en 2020 - 1 de noviembre
Muere Amalia Hernández en el 2000 - 5 de noviembre
Muere Eduardo Palomo en el 2003 - 6 de noviembre
Muere Agustín Lara en 1970 - 6 de noviembre
Muere Ernestina Sodi en 2024- 8 de noviembre
Muere Karla Álvarez en el 2013 - 15 de noviembre
Muere Sara García en 1980 - 21 de noviembre
Muere John F. Kenedy - 22 de noviembre
Muere José Alfredo Jimenez - 23 de noviembre
Muere Pat Morita en el 2005 - 24 de noviembre
Muere Valentín Elizalde en el 2006 - 24 de noviembre
Muere Diego Rivera en 1957 - 24 de noviembre
Muere Freddie Mercury en 1991 - 24 de noviembre
Muere Gabriela Michel- 24 de noviembre
Muere Flor Silvestre en el 2020 - 25 de noviembre
Muere Raúl Velasco en el 2006 - 26 de noviembre
Muere Roberto Gómez Bolaños en el 2014 - 28 de noviembre
Muere Silvia Pinal en el 2024- 28 de noviembre
Muere George Harrison en el 2001 - 29 de noviembre
Muere Paul Walker en el 2013 - 30 de noviembre
Muere Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance en 2024- 30 de noviembre