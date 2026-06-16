Documento de Hernán Cortés regresa a México 30 años después de su robo

El Archivo General de la Nación (AGN) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron la recuperación de un documento histórico firmado por Hernán Cortés, sustraído del volumen 362, legajo 203 del fondo Hospital de Jesús.

A través de un comunicado, ambas dependencias informaron que el documento, de casi 500 años de antigüedad y de valor incalculable, fue recuperado en Estados Unidos y devuelto a México luego de más de tres décadas de su robo.

De acuerdo con el reporte, el AGN recibió el pasado 18 de mayo un documento del siglo XVI referente a un libramiento de pago emitido el 20 de febrero de 1527, el cual fue entregado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Con la presencia de representantes de la embajada de Estados Unidos de América en México, así como de la Consultoría Jurídica de la SRE, se llevó a cabo la apertura oficial del documento repatriado en las instalaciones del AGN.

Una carta de Hernán Cortés fue recuperada Especial

Las gestiones para repatriar dicho folio iniciaron en mayo de 2022, cuando se remitió información al AGN referente a su venta por la casa de subastas Paul Fraser Collectibles en Estados Unidos. Para junio del mismo año, tras enviar pruebas de su pertenencia a México y al AGN, se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de las pruebas físicas del expediente y los dictámenes elaborados por las especialistas del AGN, la descripción jugó un papel esencial en la identificación para comprobar su pertenencia a la institución, detallaron las dependencias.

Finalmente, el proceso de devolución a México comenzó en 2024 y, meses después, en agosto de 2025, el documento ya se encontraba resguardado en la embajada de México en Estados Unidos.

El documento fue entregado por autoridades estadunidenses Especial

El AGN y la SRE detallaron que “si bien este logro es motivo de celebración, no debe olvidarse que el trabajo interinstitucional entre las autoridades mexicanas, así como la cooperación bilateral con Estados Unidos, que por medio del FBI recuperó el bien, son acciones estratégicas que permiten la devolución del patrimonio nacional al país”.

Las gestiones realizadas por la Cancillería mexicana y por el AGN para devolver al país este libramiento de pago, así como para identificarlo y reincorporarlo a su acervo fortalece el compromiso del Estado mexicano con la preservación de los documentos que dan cuenta de su historia y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, aseguraron

bgpa