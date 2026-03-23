Denuncian afectación de posibles vestigios en Coatepec; sin postura del INAH

Restos antiguos de lo que aparentemente fue un centro ceremonial totonaco fueron localizados durante las excavaciones para realizar un conjunto habitacional en la comunidad Campo Viejo, en Coatepec, Veracruz.

Los vecinos acudieron al sitio y denunciaron el hecho, pero los encargados de la obra les indicaron que contaban con los permisos necesarios y la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aunque sin mostrar documentos que lo avalen.

Durante un recorrido por la vereda ubicada frente a la estación de Bomberos de Coatepec, un habitante de la zona observó a trabajadores realizando labores sobre lo que parecen ser estructuras antiguas de piedra, similares a asentamientos precolombinos, en el área conocida como Campo Viejo.

El testigo, quien acostumbra a caminar diariamente por el sitio, señaló que los trabajos se realizan a unos 150 metros de la estación de Bomberos, en dirección a los cañaverales.

En ese mismo punto se ha anunciado la construcción del fraccionamiento San Lucas, lo que ha generado preocupación entre vecinos por el posible impacto ambiental y patrimonial.

Trabajos sin supervisión del INAH

De acuerdo con su relato, los trabajadores intervenían formaciones de piedra que podrían corresponder a vestigios prehispánicos, aunque no se observó presencia de personal especializado ni supervisión del INAH.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos establece que todo vestigio prehispánico es propiedad de la nación y que cualquier obra que remueva tierra en zonas con potencial arqueológico debe contar con dictamen y supervisión del instituto, por lo que la destrucción o alteración de estos elementos sin autorización constituye una infracción federal.

El vecino indicó que no llevaba teléfono celular durante su recorrido habitual, por lo que no pudo captar la escena, pero invitó a que autoridades acudan al sitio para verificar la situación. a escena fue documentada posteriormente, por otra persona.

Hasta el momento, no existe postura oficial del Ayuntamiento de Coatepec ni del INAH respecto a estos señalamientos.

*mcam