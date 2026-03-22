Damara Rosales pinta las memorias de su infancia fugaz

Memorias de su infancia es lo que Damara Rosales toma como punto de partida para crear una serie de esculturas de mediano formato y pinturas al óleo que reúne en la exposición Donde arden mis recuerdos, en El Alacrán, un espacio del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO).

Lo que más destaca de esta muestra son piezas que se evidencian frágiles, fragmentadas e híbridas; ya que me interesa hablar de cómo la memoria no desaparece, sino que encarna y sigue moldeando quiénes somos”, detalla la artista plástica.

De este modo, Donde arden mis recuerdos surge de sueños y memorias de la infancia de Damara Rosales; memorias que todavía la habitan, dice, utilizando como materia principal el barro y la pasta cerámica.

Trabajo con procesos como el ahumado en horno de leña y la aplicación de englobes. Me interesa cómo el fuego y el color transforman la pieza, y cómo la memoria modifica lo que permanece en nosotros”, refiere.

El público asistente podrá ver esculturas de mediano formato, como fragmentos de casas, objetos cotidianos (llaves, tijeras), muñecos con características tristes, personajes híbridos, sobre todo, objetos que se pueden encontrar dentro de una casa; además de tres pinturas al óleo, utilizando colores pasteles, que son colores que remiten a la artista a su infancia.

Fotos: Cortesía El Alacrán

Damara Rosales vive y trabaja en la ciudad de Oaxaca. Es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Y, como parte de su formación artística, ha tomado diversos talleres en centros culturales y talleres independientes.

Donde arden mis recuerdos se exhibirá hasta el 25 de abril en El Alacrán, ubicado en el centro de Oaxaca; la galería abre de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

LECTURA MASIVA DE PEDRO PÁRAMO

El próximo 23 de abril, en el marco del Día Mundial del Libro, que la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara festeja desde 2002, miles de lectores darán voz a Pedro Páramo, la emblemática novela de Juan Rulfo (1917-1986).

En colaboración con la familia del autor y la Editorial RM, la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, así como todos los planteles del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la UDG y sedes del Sistema Universitario de Bibliotecas Públicas, vibrarán cuando se abran las páginas y se escuche uno de los inicios más potentes de la literatura en lengua española: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo”.

El maratón de lectura de Pedro Páramo en el Día Mundial del Libro marcará el arranque de los festejos por los 40 años de la FIL Guadalajara, así como el comienzo de las actividades con las que la que la Feria recordará a Rulfo a cuatro décadas de su fallecimiento, y que culminarán en su próxima edición, a realizarse del 28 de noviembre al 6 de diciembre en Expo Guadalajara.

Gracias a esta iniciativa de la Feria, apoyada por diversas instituciones, se regalarán más de dos mil ejemplares de la novela a lectores de todo Jalisco. La lectura se llevará a cabo de 10:00 a 17:00 horas.

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