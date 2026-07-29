Cuando las responsabilidades cotidianas agobian el alma, el amparo de un hogar cálido se vuelve el refugio más deseado por los fieles. En este hoy jueves 29 de julio, el santoral nos presenta a los santos Marta, María y Lázaro como modelos perfectos de acogida, fe y servicio incondicional.

A través de decretos recientes validados por la Santa Sede, la Iglesia unificó la memoria de estos tres hermanos de Betania. El cambio litúrgico resalta el valor de la amistad y la hospitalidad en el entorno familiar.

Qué santo se celebra hoy 29 de julio: Santos Marta, María, Lázaro y su milagro de hospitalidad Canva

¿Qué santo se celebra hoy jueves 29 de julio?

El santo se celebra hoy jueves 29 de julio corresponde a la memoria litúrgica unificada de los santos Marta, María y Lázaro. Estos tres hermanos hospedaron a Jesús en su hogar de Betania, ofreciéndole consuelo y una sincera amistad terrenal.

Cada uno de ellos representa una faceta fundamental de la vida espiritual y comunitaria. Marta destaca por su dinamismo y servicio activo en los quehaceres cotidianos, asegurando siempre el bienestar de quienes la rodeaban.

María personifica la contemplación profunda y la escucha atenta de la palabra divina. Supo detenerse a los pies del Maestro para nutrir su alma con las enseñanzas eternas.

Lázaro, resucitado por Cristo tras cuatro días en el sepulcro, es el testimonio vivo del poder sobre la muerte. Su regreso a la vida fortaleció la fe de los discípulos antes de la Pasión.

Qué santo se celebra hoy 29 de julio: Santos Marta, María, Lázaro y su milagro de hospitalidad Canva

Santoral del jueves 29 de julio y otros mártires de la Iglesia

El santoral del jueves 29 de julio incluye también la conmemoración de San Lupo de Troyes, un obispo galo que defendió a su pueblo de las invasiones de Atila, además de Santa Serafina de Roma y San Guillermo de Saint-Brieuc.

San Lupo de Troyes: Pastor ejemplar que intercedió con ayuno y oración para salvar a su ciudad de la destrucción de los hunos.

Pastor ejemplar que intercedió con ayuno y oración para salvar a su ciudad de la destrucción de los hunos. Santa Serafina de Roma : Virgen y mártir paleocristiana que entregó su vida por mantenerse firme en su fe doctrinal.

: Virgen y mártir paleocristiana que entregó su vida por mantenerse firme en su fe doctrinal. San Olaf de Noruega: Rey y mártir recordado especialmente en las iglesias del norte de Europa por su labor evangelizadora.

Qué santo se celebra hoy 29 de julio: Santos Marta, María, Lázaro y su milagro de hospitalidad Canva

Cómo pedir la intercesión del santoral de hoy jueves 29 de julio

Para solicitar el auxilio del santoral de hoy jueves 29 de julio, se recomienda adecuar un altar familiar pacífico. Puedes encender una vela blanca en la cocina o la sala para invocar la armonía hogareña.

Los tres hermanos de Betania atienden con especial prontitud las necesidades de quienes sufren de angustia por las labores diarias. También protegen las finanzas del hogar y cuidan a los enfermos.

Marta es la patrona tradicional de las amas de casa, cocineros y hoteleros, ayudando a resolver problemas de organización. Ella enseña a mantener la calma en medio del desorden diario.

Al rezarles, visualiza tu hogar lleno de la misma luz con la que ellos recibieron a Jesús en Betania. La clave de esta devoción es la hospitalidad con el prójimo.

Qué santo se celebra hoy 29 de julio: Santos Marta, María, Lázaro y su milagro de hospitalidad Canva

Oración a los Santos de Betania para el jueves 29 de julio

Dulcísimos protectores Marta, María y Lázaro, que tuvisteis la inmensa dicha de alojar al Salvador del mundo en vuestra casa. Os rogamos que intercedáis por nuestras familias en esta jornada. Apartad las discusiones, proveed el pan cotidiano y alcanzadnos la gracia de equilibrar el trabajo con la oración sincera. Amén."

Transforma el ambiente de tu casa aplicando la caridad práctica desde este momento en tus labores cotidianas. Dedica unos minutos al silencio reflexivo antes de que llegue la gran memoria litúrgica del santoral de mañana. ¡Llena tu entorno de paz!