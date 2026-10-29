Cuauhtémoc Cárdenas será despedido en Bellas Artes: ¿qué figuras tuvieron homenaje en el Palacio?

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrida el miércoles 28 de octubre a los 92 años, llevará nuevamente al Palacio de Bellas Artes a convertirse en punto de encuentro para despedir a una figura que marcó la historia de México. El ingeniero, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular, recibirá un homenaje de cuerpo presente este viernes 30 de octubre.

El anuncio fue realizado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien informó que la ceremonia se llevará a cabo en el máximo recinto cultural del país a las 11:00 horas. Durante un evento en el Zócalo capitalino, la mandataria recordó la trayectoria del político y su participación en la lucha por la democracia.

El homenaje será una oportunidad para que familiares, amigos y ciudadanos se reúnan para recordar su trayectoria. Sin embargo, Cárdenas no fue la primera personalidad en recibir un último adiós en el Palacio de Bellas Artes, que a lo largo de los años también ha abierto sus puertas para despedir a artistas, escritores y figuras que dejaron una huella en la memoria colectiva.

De Cantinflas a María Félix: las primeras grandes despedidas

Uno de los nombres que forman parte de esta historia es el de Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. El comediante, considerado uno de los grandes referentes de la Época de Oro del cine mexicano, falleció el 20 de abril de 1993, a los 81 años, a causa de un cáncer de pulmón.

Su despedida congregó a miles de personas que quisieron acompañarlo en sus últimos recorridos. Después de las ceremonias realizadas en el Teatro Jorge Negrete, el cortejo fúnebre llegó al Palacio de Bellas Artes, donde familiares, amigos y personalidades de la vida pública le rindieron homenaje. El entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, también participó en una guardia de honor.

Uno de los nombres que forman parte de los homenajes en Bellas Artes, es el de Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas Instagram: mundocantinflas

Nueve años después, el recinto recibió a otra de las grandes figuras del cine nacional con María Félix. La actriz falleció el 8 de abril de 2002, precisamente el día en que cumplía 88 años, en su casa de la Ciudad de México.

Conocida como La Doña, tuvo una despedida en Bellas Artes que reunió a admiradores, artistas, políticos e intelectuales. Su féretro fue colocado en el vestíbulo del Palacio y cientos de personas acudieron para verla por última vez.

La ceremonia estuvo acompañada por música de mariachi y canciones relacionadas con la actriz, entre ellas "María Bonita", el tema que Agustín Lara le dedicó. El entonces presidente Vicente Fox y su esposa, Martha Sahagún, también acudieron a rendirle homenaje.

Conocida como La Doña, tuvo una despedida en Bellas Artes que reunió a admiradores, artistas, políticos e intelectuales. Facebook Fundación María Félix

Chavela Vargas y Carlos Fuentes también recibieron el último adiós

En agosto de 2012, el Palacio de Bellas Artes volvió a reunir a admiradores y representantes del medio artístico para despedir a Chavela Vargas, una de las intérpretes más reconocidas de la música mexicana.

La cantante, fallecida el 5 de agosto de ese año a los 93 años, tuvo primero una despedida en la Plaza Garibaldi, donde sus seguidores cantaron algunos de los temas que marcaron su carrera. Al día siguiente, el 7 de agosto, su féretro llegó a Bellas Artes para un homenaje de cuerpo presente.

La ceremonia estuvo acompañada por canciones y actuaciones de figuras como Eugenia León, Lila Downs y Tania Libertad, quienes interpretaron parte del repertorio de La Chamana. Así, entre música y aplausos, el público pudo despedirse de una mujer que hizo de la canción ranchera una expresión artística reconocida dentro y fuera de México.

La cantante Chavela Vargas recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de las Bellas Artes. Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava

Ese mismo año, el recinto también fue escenario del homenaje póstumo a Carlos Fuentes, uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX.

El autor de obras como "Aura" y "La muerte de Artemio Cruz" falleció el 15 de mayo de 2012, a los 83 años. Un día después, su féretro llegó al Palacio de Bellas Artes para recibir un homenaje de cuerpo presente al que acudieron familiares, lectores, escritores, representantes de la cultura y autoridades.

Felipe Calderon dio un discurso durante el homenaje que se le rindió al escritor mexicano, Carlos Fuentes en el Palacio de Bellas Artes. Cuartoscuro/Enrique Ordoñez

Entre los asistentes estuvieron el entonces presidente Felipe Calderón y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. El público también se hizo presente para despedir al autor, muchos de ellos con libro en mano y mensajes de agradecimiento por su trabajo literario.

Otro de los nombres que forman parte de esta lista es Octavio Paz. El poeta y ensayista, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, falleció el 19 de abril de 1998, a los 84 años. Su despedida también tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, donde recibió un homenaje de cuerpo presente.

El poeta y ensayista, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, falleció el 19 de abril de 1998, a los 84 años. fundacionunam

Juan Gabriel, José José y Silvia Pinal: despedidas que reunieron a miles de admiradores

La música también ha tenido un lugar importante en los homenajes realizados en Bellas Artes. Uno de los más recordados fue el de Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, en Santa Mónica, California.

El 5 de septiembre de ese año, las cenizas del Divo de Juárez llegaron al Palacio de Bellas Artes para un homenaje póstumo que se extendió hasta el día siguiente. Miles de personas acudieron al recinto para despedir al compositor, mientras sus canciones se escuchaban tanto en el interior como en los alrededores del edificio.

La ceremonia contó con la participación de distintos intérpretes y agrupaciones que rindieron tributo a su legado musical. Aída Cuevas, Lucía Méndez, Pablo Montero, Alejandra Ávalos y la Sonora Santanera fueron algunos de los artistas que participaron en las actividades organizadas para recordar al michoacano. A diferencia de otros homenajes, en este caso fueron sus cenizas las que estuvieron presentes en el recinto.

Miles de personas visitaron el palacio de Bellas Artes pasada la media noche para despedir los restos de Juan Gabriel, quien falleció a los 66 años de edad debido a un paro cardiaco. Cuatoscuro/Diego Simón Sánchez

Tres años después, el 9 de octubre de 2019, Bellas Artes recibió los restos de José José. El Príncipe de la Canción había fallecido el 28 de septiembre en Miami, Florida, y su despedida en México estuvo acompañada por un recorrido que incluyó distintos puntos de la capital.

Sus cenizas llegaron al Palacio dentro de un féretro dorado, donde familiares, amigos y seguidores participaron en el homenaje. La música fue protagonista de la ceremonia: integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Estudio de Ópera de Bellas Artes y agrupaciones musicales interpretaron algunos de sus éxitos, entre ellos "El triste", "La nave del olvido" y "Almohada".

José Joel y Marisol, hijos de José José, encabezaron el Homenaje al Príncipe de la canción, en el Palacio de Bellas Artes. Cuartoscuro/Graciela López Herrera

La lista más reciente de estas grandes despedidas incluye a Silvia Pinal, una de las últimas representantes de la Época de Oro del cine mexicano. La actriz falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, y dos días después recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes.

El sábado 30 de noviembre, su féretro llegó al recinto alrededor de las 11:00 horas. Sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán participaron en la primera guardia de honor, acompañadas por familiares, amigos y personalidades del espectáculo.

Guardia de honor por parte de Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas y Michelle Salas, durante el homenaje luctuoso de Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. Secretarías de Cultura

Con su despedida, Bellas Artes volvió a convertirse en el escenario de un encuentro entre una figura de la cultura mexicana y el público que la acompañó durante décadas.

Ahora, el recinto abrirá nuevamente sus puertas para recibir a Cuauhtémoc Cárdenas. Su homenaje se sumará a una historia en la que el Palacio de Bellas Artes ha sido mucho más que un escenario artístico, también ha funcionado como un espacio para reconocer y despedir a personalidades que, desde distintos ámbitos, formaron parte de la historia cultural y pública de México.