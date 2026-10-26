Falleció Salvador Antonio Vázquez Araujo, director del Museo José Luis Cuevas

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó ayer el fallecimiento del gestor y promotor cultural Salvador Antonio Vázquez Araujo, quien fuera director del Museo José Luis Cuevas y apoderado legal de la Fundación Maestro José Luis Cuevas Novelo.

Recordamos con profundo agradecimiento su nutrida trayectoria como promotor y gestor cultural, destacando su labor al frente de la Dirección Cultural de la Universidad de Guanajuato”, indicó la dependencia en un mensaje difundido en redes sociales.

Además, resaltó “su aportación institucional en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y su compromiso con la difusión del arte y la preservación del patrimonio artístico en recintos como el Museo José Luis Cuevas”, que entre 2017 y 2025 trabajó con números rojos.

Gestión financiera y rescate del Museo José Luis Cuevas

Incluso, en 2021, luego de la pandemia, reconoció que dicho museo atravesaba por una severa crisis, por lo cual organizó un par de subastas para recaudar fondos para completar el pago de nóminas y de servicios como electricidad, telefonía y agua, como informó Excélsior (21/09/2021).

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó ayer el fallecimiento del gestor y promotor cultural Salvador Antonio Vázquez Araujo. Cortesia Museo José Luis Cuevas

Dicha situación cambió en 2025, cuando el propio Vázquez Araujo aseguró que la situación había mejorado.

Pendientes institucionales y el último adiós

Pese a todo, dejó pendiente el mantenimiento profundo del museo, transparentar el inventario de la obra resguardada del artista, abrir su archivo documental y atender el Centro de Documentación e Investigación Octavio Paz, dentro del museo, que contiene el acervo especializado dedicado a Cuevas.

En entrevistas recientes, Vázquez Araujo aseguró que el Museo José Luis Cuevas resguarda 1,859 obras del artista y de otros creadores contemporáneos y advirtió que su operación requiere alrededor de cinco millones de pesos.

La tarde de ayer, las redes sociales de Fundación UNAM y del INBAL también lamentaron la pérdida de Vázquez Araujo, dado que “su labor contribuyó al desarrollo y la difusión del arte en México”.