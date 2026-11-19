HERMOSILLO, Son.— Miembros de la comunidad artística y cultural sostuvieron una reunión con las autoridades, en la que leyeron un Manifiesto para exigir a Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, que renuncie al Instituto Sonorense de Cultura al denunciar falta de resultados, deterioro de los proyectos e incapacidad de gestión.

Manuel Ballesteros Martínez, uno de los mayores exponentes de la danza contemporánea en México, leyó el Manifiesto de la Comunidad Artística, en el que denuncian deficiencias en la gestión institucional; carencias de infraestructura y equipamiento; mala difusión y falta de atención al público.

Desde el inicio de esta administración hemos presenciado y padecido el deterioro acelerado de Un Desierto para la Danza, festival que durante décadas fue un referente de la danza contemporánea en Sonora, México y en el ámbito internacional.

“Nuestra inconformidad no se limita a la edición 33 del festival. Señalamos una problemática más amplia: la falta de capacidad de gestión, planeación, atención y visión institucional para sostener y desarrollar las artes escénicas en nuestro estado”, dicta el pronunciamiento.

Los participantes en la reunión recriminaron a la funcionaria los malos resultados, la falta de planeación y difusión de las actividades culturales en Sonora. Foto: Daniel Sánchez Dórame.

El gremio cultural destacó que los problemas se exacerbaron con la cancelación “por falta de recursos” de una compañía de danza nacional que tenía dos fechas programadas en el Festival Un Desierto para la Danza.

En la reunión los artistas le exigieron la renuncia a Beatriz Aldaco, al tiempo que denunciaron malos tratos de funcionarios estatales.

Una de las artistas le dijo directamente a Beatriz Aldaco:

en pasadas administraciones las cosas ya venían mal, pero contigo al frente del ISC, ahora está catastrófico, está a punto de desaparecer”, señaló .

Los inconformes pidieron a la Directora del ISC que tenga capacidad de autocrítica, respecto a su gestión.

Además de señalamientos, los artistas presentaron una serie de propuestas, donde destacaron que es urgente un plan de rescate; capacitación y sensibilización de funcionarios del ISC; respeto y cumplimiento a los acuerdos con artistas, compañías e instituciones.