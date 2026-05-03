Cinco obras monumentales de Domenge cobran nueva vida en pequeño formato

Listón de Tabachín, Esfera de coral, Olas de viento, Árbol de vida y Semilla Kan I, las cinco obras monumentales que la escultora mexicana Yvonne Domenge (1946-2019) exhibió en el Millennium Park de Chicago, entre 2010 y 2012, cobran nueva vida en formato de arte portable, es decir, unos 20 centímetros de altura, longitud o diámetro.

Integrada por 89 piezas de cada modelo, la nueva colección Pequeño formato. Experiencia monumental, que el Estudio Yvonne Domenge acaba de lanzar, rinde tributo a la exposición que catapultó a la artista a nivel internacional, pues la convirtió en la primera mujer en presentar su obra en este icónico espacio, al lado de la Cloud Gate (Puerta de nubes), de Anish Kapoor.

Estamos respetando al pie de la letra el diseño de cada una de las piezas, los colores y el terminado brillante. Son obras numeradas, su tiraje es de 89 piezas por diseño y, cuando se acabe la serie, ya no se vuelve a hacer”, explica en entrevista Chantal Couttolenc Domenge, hija de la escultora.

"Esfera de coral", de Domenge, hecha en bronce a la cera perdida. Cortesía Estudio Yvonne Domenge

Destaca que si bien la apreciación estética de la obra es la misma, el encuentro del espectador con ella es distinto, mucho más cercano, por el tamaño.

Las esculturas monumentales son de acero. Y las de pequeño formato son de bronce a la cera perdida, con capa pictórica en terminación brillante; es decir, pesan, pero las puedes cargar, jugar con ellas, girarlas y ponerlas en diferentes ángulos. Y eso te cambia la percepción, sobre todo de las esferas”, detalla Couttolenc.

Respecto al proceso de producción de la nueva serie, la directora del Estudio Yvonne Domenge detalla que “tenemos todos los moldes y los planos constructivos. Seguimos y respetamos estos planos. Tengo la fortuna de seguir trabajando con Juan Hernández, quien ha sido fundidor de la obra de mi madre desde hace más de 40 años. Sólo se volvieron a fundir en un tamaño menor”.

Indica que esta propuesta íntima y accesible no es nueva. “Mi madre ya había hecho estos ejercicios con otras de sus piezas. Se dio cuenta que la gente le pedía obras chicas, porque no habitaban en espacios grandes ni tenían tanta capacidad de compra. Desde que empezó a hacerlo, fue un éxito el pequeño formato”.

"Árbol de vida", de Domenge, mide unos 20 centímetros de altura. Cortesía Estudio Yvonne Domenge

La promotora considera que “la grandeza del arte trasciende su escala y reside en la experiencia que genera. Estas obras, reproducidas con absoluta fidelidad, conservan la fuerza conceptual, la pureza formal y la vibración cromática que distinguen el lenguaje escultórico de Domenge”.

Dice que esta colección emblemática se podrá adquirir completa, o cada pieza de manera individual, bajo pedido.

Asimismo, anuncia que a partir del 12 de mayo se exhibirán 16 piezas de su madre, de mediano a gran formato, en el Palacio Legislativo de San Lázaro; y que trabaja en un proyecto con Fomento Cultural Banamex, para el 2027 y 2028.

“Y sigo en la lucha con el SAT para convertir a la Fundación Yvonne Domenge, que ya está escriturada, en donataria autorizada”, concluye.