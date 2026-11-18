La casa de subastas Christie’s, en Nueva York, frenó de última hora la venta de la obra Congreso de los pueblos por la paz (1952), de la artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954), que formaba parte la subasta Venta nocturna del siglo XX, en la que dicha pieza estaba ubicada en el lote 72A.

Sin embargo, horas antes de que iniciara la puja, la ficha técnica de la obra fue removida de su listado en línea, sin que existiera información oficial, y más tarde omitida durante la subasta que inició a las 17:30 horas de México.

Previamente, el portal especializado ARTNews aseguró que Christie’s retiró la pintura de Frida

“horas antes de que fuera subastada en medio de un debate sobre si la obra tiene permiso legal para salir de México”; y reveló que un portavoz de dicha casa les informó la decisión: “En colaboración con el vendedor, decidimos retirar el lote en este momento para una investigación más exhaustiva. Esperamos vender la obra en una fecha posterior”.

Esto, luego de que el colectivo Defendamos la Colección Gelman exigiera a las autoridades culturales de México detener la subasta, dado que no existe certeza documental de cómo fue que esta obra salió del Museo Frida Kahlo, Casa Azul (Excélsior, 16/11/2026), tal como informó y documentó, desde abril de 2025, la promotora cultural Hilda Trujillo (Excélsior, 02/04/2025).

En una primera respuesta, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que dirige Alejandra de la Paz, aseguró que Congreso de los pueblos por la paz fue donada por la artista antes de la declaratoria que protege su legado y que ésta salió de México previo a la declaratoria de monumento artístico de su obra”.

Incluso, argumentó que el historiador del arte Luis-Martín Lozano “identifica al Congreso como propietario de la obra”.

La obra "Congreso de los pueblos por la paz" fue creada por Frida Kahlo en 1952. Foto: Cortesía INBAL.

Sin embargo, dado que el argumento del INBAL no aclaró cómo fue que el cuadro salió de nuestro país y llegó a manos de coleccionistas privados, el colectivo volvió a insistir en que el óleo se encuentra enlistado en el inventario notariado que Diego Rivera elaboró al constituir el fideicomiso, bajo la tutela del Banco de México, para resguardar el acervo de la Casa Azul, por lo que se debe revisar a detalle su situación jurídica.

También pusieron en duda la versión del historiador del arte Luis-Martín Lozano, quien colaboró en la catalogación de la pieza para Christie’s y aseguró que la propia Frida Kahlo pintó el cuadro para el Congreso de la Paz y se lo donó.

Y tampoco aceptaron el argumento de que la obra saliera de México en 1953, dado que ese mismo año fue expuesta en el homenaje que Lola Álvarez Bravo organizó a Frida en la Galería de Arte Contemporáneo.

Por tanto, el colectivo Defendamos la Colección Gelman exigió que, si el INBAL tenía la certeza de sus dichos, que lo aportara con los documentos que así lo prueban e insistieron en la necesidad de cancelar la subasta hasta que no se aclare la situación del óleo y se hagan públicos los documentos que sustenten su postura, a lo que sumaron que “el Banco de México, como institución a cuya tutela quedó el fideicomiso, y las autoridades competentes aclaren cuál es el estatus de la obra dentro del inventario original de la Casa Azul.

La subasta en la casa Christie’s inició a las 17:30 con puntualidad y transcurrió sin contratiempos. En total ofertó más de 70 obras maestras del arte europeo y latinoamericano del siglo XX, entre las que destacaron la puja por piezas como Betonte Ecken (Esquinas acentuadas), de Vasili Kandinsky, que alcanzó los 74 millones de dólares; Champ d’avoine et coquelicots (Campo de avena y amapolas), de Claude Monet y “Figure, demie grandeur (n0. 2) (Figuara a media escala n0 2) de Alberto Giacometti, cada una adquirida por 22 millones de dólares; y una pintura sin título de Mark Rothko, que llegó a 11.5 millones de dólares.

Incluso, se ofertó una obra de Diego Rivera, bajo el título Vendedora de flores de Tehuantepec (1929), que superó el valor estimado de venta –entre 2.5 y 3.5 millones de dólares– y alcanzó la cifra de 8.1 millones de dólares.