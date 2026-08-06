Chocan por mesa de trabajo en Casa del Poeta

Luego de que el Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde anunciara su rechazo a participar en la “Primera Mesa de Trabajo para la Nueva Etapa de la Casa del Poeta”, programada a puerta cerrada mañana en dicho recinto, la Secretaría de Cultura local aclara que la mesa se realizará de manera abierta de 11:00 a 13:00 horas.

“A esta primera mesa se ha invitado a las y los representantes de los ocho colectivos y grupos que tomaron parte en las consultas previas, a fin de dar continuidad al trabajo iniciado durante dichas jornadas. Asimismo, las personas interesadas en participar a título personal, así como integrantes de estos colectivos podrán solicitar a la SC su incorporación”, detalla la convocatoria difundida a menos de 24 horas del encuentro.

La dependencia capitalina también destacó que los trabajos estarán a cargo del escritor y gestor cultural Edgardo Bermejo y se abordarán en tres sesiones bajo los siguientes temas:

En la primera se abordará la vocación de la Casa del Poeta, en el marco de las decisiones ya adoptadas y dadas a conocer por la SC respecto a la permanencia del nombre del recinto y al mantenimiento de su vocación como espacio dedicado a la poesía, así como las lógicas y estrategias de programación, incluyendo la posibilidad de establecer un órgano colegiado de carácter plural y consultivo que contribuya al diseño y seguimiento de su programación.

La segunda estará dirigida a la experiencia y competencias requeridas de la persona titular del recinto; y cerrará con los mecanismos para la designación del titular.

Además, la Secretaría argumenta que las mesas de trabajo constituyen un espacio de diálogo y deliberación orientado a la construcción de acuerdos y propuestas.

“Los consensos, recomendaciones y planteamientos que de ellas deriven servirán como insumos relevantes para la definición de la nueva etapa de la Casa del Poeta, en el marco de las atribuciones que corresponden a la SC de la CDMX”.

Acusan cambios en convocatoria

Más tarde, los integrantes del Comité cuestionaron que la Secretaría de Cultura alterara los términos de la convocatoria que les hizo llegar el pasado 24 de julio.

“Esto, además de representar una terrible falta de respeto para los colectivos participantes, exhibe la trampa, turbiedad, y mala fe de la secretaria López Bayghen y sus tácticas marrulleras al alterar una convocatoria previamente enviada, a espaldas de la comunidad poética para tratar de deslegitimar quienes sostuvimos la crítica del procedimiento discrecional que nos hizo llegar, y que consistía en una mesa cerrada con algunos escritores y vecinos, como informamos más temprano”, argumentan los integrantes del comité.

Además, señalan que sus críticas las hicieron llegar el mediador, Edgardo Bermejo, “por lo que conocía la postura del Comité de no participar en la mesa. Fue él quien nos aseguró que ‘nadie podía asistir a título personal’ como consta en nuestras conversaciones…”.

Así que “ante la falta de seriedad y los cambios súbitos a la convocatoria, lanzada con menos de 24 horas de antelación y con la inclusión de nuevos agentes gubernamentales, el Comité asienta que en esos términos es imposible sostener un diálogo con la autoridad, y exige la renuncia de la secretaria, Ana Francis López Bayghen, ya que ha demostrado, una y otra vez, su escasa ética política", aseveran.

bgpa