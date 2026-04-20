Centro de Documentación del Centro de la Imagen: un tesoro fotográfico

Fue inaugurado el Centro de Documentación del Centro de la Imagen (CI), integrado por 747 conjuntos documentales que atesoran carteles, postales, correspondencia y documentos inéditos sobre la historia de la fotografía.

Destaca la copia del Archivo Pinto mi Raya, de Mónica Mayer y Víctor Lerma; documentación inédita sobre exposiciones legendarias en el CI; una colección de carteles de 1970 al año 2000; información de coloquios latinoamericanos sobre foto y de artistas visuales como Pedro Meyer, José Luis Neyra, Héctor García, Vida Yovanovich y Mariana Yampolsky, entre otros.

Fue inaugurado el Centro de Documentación del Centro de la Imagen (CI), integrado por 747 conjuntos documentales que atesoran carteles, postales, correspondencia y documentos inéditos sobre la historia de la fotografía. Cortesía Centro de la Imagen

Patrimonio documental y memoria visual

Desde su apertura, el CI ya contaba con un centro de documentación, comenta a Excélsior Mariana Huerta Lledias, coordinadora de Acervos en el CI, aunque no se contaba con un espacio físico para su resguardo, lo que permitirá, en el futuro, emprender un programa de digitalización.

Este nuevo espacio, que antes fuera bodega en el CI, ahora emerge en el renovado Centro de Documentación, el cual permite almacenar el acervo, aunque de momento trabajan en su organización, conteo y registro, “pero lo cierto es que ya el universo está más organizado”, expone Huerta.

También comenta que, a inicios de los años 90, este sitio recibía documentos, pósters, invitaciones y una amplia variedad de materiales relacionados con la fotografía.

Después, incorporó la memoria de las bienales de fotografía y de Fotoseptiembre, así como cartas y documentos que hoy son material histórico.

El Centro de Documentación del Centro de la Imagen resguarda 747 conjuntos documentales, entre los que destacan 49 cajas de archivo histórico, entre las que hay 26 de archivo audiovisual VHS, CD y algunos casetes. Cortesía SC

El proceso de rescate y digitalización

Conforme el tiempo avanzó, explica Huerta, llegó un momento en el que este centro no pudo seguir dando servicio e, incluso, ya no había una persona que pudiera atender al público, por lo que el conjunto se mantuvo en estanterías y en cajas.

recibimos la donación del Consejo Mexicano de Fotografía, no sólo de su colección fotográfica, sino también de la biblioteca que reunieron y todo lo que generaron en términos documentales, pues ellos organizaron muchas exposiciones, subastas y tienen una colección de postales”, detalla. Tú sabes que aquídel, no sólo de su, sino también de lay todo lo que generaron en términos documentales, pues ellos organizaron muchas exposiciones, subastas y tienen una colección de postales”, detalla.

Huerta también habla sobre el futuro de este acervo, que deberá ser digitalizado. “De momento, estamos en una etapa muy temprana, haciendo el registro de contenidos (invitaciones, cartas, listas), pero la digitalización será un trabajo que haremos dentro de un par de años”.

El Centro de Documentación del Centro de la Imagen (CI) atesora carteles, postales, correspondencia y documentos inéditos sobre la historia de la fotografía. Cortesía Centro de la Imagen

Y sobre el proceso de catalogación, asegura que éste aún no ha comenzado en forma, “porque nosotros (ahora) estamos diseñando nuestro cuadro clasificatorio, que implican cómo se van a organizar los materiales y también implica ya una descripción muy detallada de cada uno de ellos”.

Por otro lado, Mariana Rangel, responsable del Centro de Documentación, explica que este nuevo Centro de Documentación resguarda 747 conjuntos documentales, entre los que destacan 49 cajas de archivo histórico, entre las que hay 26 de archivo audiovisual VHS, CD y algunos casetes.

-

De momento, el centro de documentación realiza el registro de todos los materiales que resguarda, el cual concluirá a finales de 2026, para luego iniciar su catalogación, en 2027, y su digitalización, en 2029, la cual podría terminar hasta el año 2033.

El Centro de Documentación del Centro de la Imagen (CI) atesora carteles, postales y documentos inéditos sobre la historia de la fotografía. Cortesía SC

Reubicada en la Dirección General de Bibliotecas

¿No es un obstáculo para su consulta la falta de catalogación?, se le pregunta a Mariana Huerta.

Que, de momento no tengamos la catalogación no nos impide poder ofrecer el servicio de consulta. A veces sí es un poquito más lenta, pero la posibilidad de que ya estén acá todos los materiales y el trabajo que se ha estado haciendo desde hace un par de años, sí nos permite brindar este servicio y perfilar la catalogación de una manera que resulte muy eficiente y que, a la larga, sea útil para quien venga a consultar y para las siguientes personas que se encarguen de este espacio”.

¿Cómo ha influido la reubicación del CI dentro de la Dirección General de Bibliotecas?

Fíjate que esa incorporación procede como a la custodia de los acervos especializados. Si tú te has fijado, no fuimos los únicos que se incorporaron a la DGB. Pero en la gestión y las actividades habituales de este centro no ha creado ninguna interferencia ni algún problema. En realidad, hemos tenido la posibilidad de seguir trabajando como siempre en cuanto a la programación, la organización y conversación de nuestras actividades”.

Fue inaugurado el nuevo Centro de Documentación del CI. Cortesía SC

Para consultar el Centro de Documentación del Centro de la Imagen (CI), abierto de lunes a jueves, entre 10:00 y 14:00 horas, es necesario hacer una cita previa detallando los materiales a consultar a través del siguiente correo: centrodedocumentacion.ci@gmail.com.