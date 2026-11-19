La tradición oral, la cultura popular, la locura de “El Quijote”, las canciones del folclor mexicano, las aves, la transición de la lectura colectiva a la íntima y las jarchas mozárabes.

A la filóloga, hispanista, folclorista y traductora mexicana de origen alemán Margit Frenk (1925-2025), quien murió el 21 de noviembre del año pasado, le interesaba explorar universos singulares.

A un año de su partida, la Academia Mexicana de la Lengua (AML), de la que era miembro de número y donde ocupó la silla XXIV, le rendirá un homenaje virtual hoy jueves, a las 13:00 horas; y se transmitirá por Facebook y el canal de YouTube de la asociación.

La también docente poseía el doctorado "Honoris Causa" por la UNAM, entre otras casas de estudio. Cuartoscuro

Esta conmemoración es una oportunidad para recordar a una investigadora excepcional, cuya obra transformó los estudios de la literatura hispánica; y para celebrar la vigencia de un legado, que continúa inspirando nuevas lecturas, estudios y aproximaciones a nuestro patrimonio lingüístico y literario”, informó ayer la AML en un comunicado.

En el acto conmemorativo participarán los escritores Gonzalo Celorio y Adolfo Castañón y los investigadores Concepción Company, Fernando Nava, Angelina Muñiz-Huberman y Sara Poot, quienes evocarán distintas facetas de la vida de Frenk, su obra y “su contribución al conocimiento de la literatura y la lengua hispanoamericanas”.

El documento destacó que la académica y docente fue una figura fundamental para comprender la riqueza y la continuidad de la poesía popular en lengua española.

El homenaje virtual se transmitirá hoy, a las 13:00 horas, por Facebook y el canal de YouTube de la Academia Mexicana de la Lengua. Cortesía AML

Entre sus contribuciones más significativas destaca el estudio de la antigua lírica popular hispánica, campo en el que abrió nuevas perspectivas para comprender las relaciones entre oralidad y escritura, poesía culta y tradición popular”, apuntó.

“Era una mujer fascinante. Además de sabiduría, tenía una calidez, una dulzura enorme. Sus respuestas siempre eran eficaces, sabias y exactas”, comentó Celorio el año pasado tras su muerte.