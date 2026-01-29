Celebran desde la danza la poesía de Sabines

Bailarines como Isabel Beteta, Carolina Ureta, Saúl Gurrola e Iván Flores, y la actriz, soprano y compositora Ana Bitrán, interpretarán la coreografía Adán/Eva (A flor de piel), que se estrenará el 3 de febrero en El Círculo Teatral, bajo la dirección de Marco Antonio Silva.

El montaje dancístico es perfilado como “una celebración y homenaje al pensamiento poético de Jaime Sabines (1926-1999), en el marco de los cien años de su nacimiento; queremos vincular la escena, la danza, el teatro, la música y su poesía”, comentó Silva en entrevista.

“Es una manera de retribuirle a Sabines lo que él tan generosamente nos prodigó, porque no es un poeta de una generación, sino de varias; los jóvenes encuentran que las maneras de decir, aprender y desafiar al amor están presentes en su imaginario”, agregó.

Silva recordó que Rulfo decía que hay solamente tres temas sobre los cuales se puede escribir: la vida, el amor y la muerte; y, en ese sentido, “Sabines es un ejemplo claro de esta tríada obligada que nos tiene en este plano de la existencia.

“La danza es cualquier acción cotidiana que nos define, que nos nutre; y, en ese sentido, es lo mismo que encuentro en la poesía. Ésta son palabras que están alrededor nuestro, pero que los poetas nos revelan”, señaló.

Además, destacó que la esencia de Sabines está en lo cotidiano. “No se trata de un ser que esté limitado al vocabulario de la poesía, sino que más bien se nutre del vocabulario, enriquece el lenguaje, crea un discurso y ese es nuestro propósito; en escena, veremos a un grupo de bailarines interpretando y declamando poemas.

“Veremos un comando de cuatro bailarines y una actriz que encarnará la voz del poeta; mientras que los bailarines realizan la interpretación de estas imágenes con música original de Joaquín López Chas y Ana Bitrán”.

El montaje es realizado por Utopía Danza-Teatro, en colaboración con Nemian Danza Escénica y Los Corpógrafos.