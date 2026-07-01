XALAPA, Ver.- La Ceiba Gráfica, en el municipio de Coatepec, abrirá su espacio Bromelia los próximos 11 y 12 de julio, a las 18:00 horas, para recibir Cuero, pedal y fibra, una instalación performática de Jacqueline Serafín y la Liga Teatro Elástico que convierte la materia prima, el cuero, las hormas, las imágenes análogas, en un territorio vivo donde se cruzan el linaje, el oficio y la memoria.

Serafín, integrante de una familia de talabarteros, recupera en esta pieza los objetos y gestos que marcaron generaciones: hormas, herramientas, fotografías de los años 50, superficies de cuero que funcionan como pantalla y testigo. No hay personajes ni una narrativa convencional; la obra se despliega como un museo viviente, donde cada objeto se anima, se proyecta, se escucha.

La Ceiba Gráfica en Coatepec presenta la instalación 'Cuero, pedal y fibra' Especial

La creadora subraya que el montaje es un homenaje a los oficios manuales desplazados por la producción rápida y el consumo plástico. En escena, esos materiales recuperan su peso, su olor, su tiempo.

“Es un homenaje al trabajo manual que ya tiene poco valor. Oficios como el de los sastres, los cocineros, las tejedoras… todo eso se ha dejado de lado con la producción rápida y la moda. Consumimos más plástico que una bota de piel, pero todavía hay muchos talleres artesanales en México. Para mí es una forma de conectar mi linaje con el presente, de decir: esto sí vale la pena recordarlo”, refiere la autora.

Cuero, pedal y fibra se estrenó en Montreal en 2022 como proyecto de maestría que se presentó en la Universidad de Quebec. Un año después llegó a Xalapa.