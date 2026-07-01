Las obras de teatro infantil Bicho, La vaca standupera y El jardín integran la programación de julio de La Titería, espacio de la compañía Marionetas de la Esquina ubicado en Coyoacán.

Primero parte del Noveno Festival Internacional de Teatro para Bebés y Primera Infancia, Bicho, de Amaranta Leyva, dirigida por Claudio Hochman, alarga sus funciones al 4 y 5 de julio.

Inspirado en investigaciones científicas sobre cómo los bebés perciben el mundo, Bicho transforma una simple mesa en un territorio mágico donde los objetos cobran vida.

La Titería en Coyoacán presenta su cartelera de teatro infantil para julio Cortesía La Titería

“Tres curiosos comensales y un misterioso ser nacido de la pregunta invitan a las familias a descubrir juegos, movimientos y pequeñas sorpresas”, detalla Leyva.

La segunda pieza, que se presentará el 11 y 12 de julio, parte de la pregunta: ¿puede una vaca convertirse en la estrella del futbol y, además, hacer reír a toda la familia?

La Vaca de La Titería regresa con un show que combina stand up para infancias, teatro e interacción con el público.

“Los niños son los protagonistas de sus propias historias. Y es que la Vaca se enteró de que hay un Mundial y quiere ser parte de esta fiesta”, agrega Amaranta.

La Titería en Coyoacán presenta su cartelera de teatro infantil para julio Cortesía La Titería

Y, finalmente, se escenificará El jardín, de Lucio Espíndola, dirigido por Lourdes Pérez Gay, del 18 al 26 de julio.

“En un jardín viven personajes extraordinarios: Livio, un caracol curioso; Margarito, un gusano juguetón; y Florinda, una flor que sueña con crecer fuerte y hermosa. Juntos descubrirán que el agua es mucho más que algo que cae del cielo o sale de una llave: es un tesoro que da vida a plantas, animales y personas”, explica Leyva.

La idea de las obras es crear conciencia de que, “en medio de un mundo lleno de pantallas, prisas y ruido, existe un lugar para volver a lo esencial”.

Todas las funciones de Marionetas de la Esquina son a las 13:00 horas. La Titería se ubica en Vicente Guerrero 7, colonia Del Carmen Coyoacán en la CDMX.