Revisan la obra de Mariana Yampolsky en la Galería Ramón Alva de la Canal, en Xalapa

La mirada de Mariana Yampolsky (1925-2002) como fotógrafa, grabadora y curadora de exposiciones es revisada en la exposición A ras de tierra. El pulso ético y estético de Mariana Yampolsky, inaugurada en la Galería Ramón Alva de la Canal, de la Universidad Veracruzana, en Xalapa.

La muestra incluye cerca de 100 fotografías, algunos grabados de la artista que pasó por el Taller de Gráfica Popular (TGP), material documental, como sus guiones dibujados a mano, y una veintena de libros.

El Taller de Gráfica Popular y su obra inédita

En esta lectura de su obra se exploran temas como la arquitectura vernácula y funeraria, el arte popular, tradiciones y festivales locales, gastronomía, expresiones a través del grafiti y pintas populares, abstracciones, retratos, maternidad, infancias y cuidados, entre otros más.

Reproducir La edición impresa de “Mariana Yampolsky. El gesto de fotografiar” celebra la incorporación de una parte significativa de su legado al acervo del Centro de la Imagen.

De acuerdo con Abigail Pasillas Mendoza, curadora de la exhibición, esta revisión partió de la mirada curatorial de la propia Yampolsky, recordando que, en 1998, ella misma presentó una exposición importante en el Centro de la Imagen que tituló Imagen memoria.

Así que la selección tomó como base el conjunto de piezas que resguarda el Centro de la Imagen y fue contrastada con la mirada contemporánea y el trabajo de archivo realizado por la historiadora de la fotografía Abigail Pasillas en la Universidad Iberoamericana, institución que resguarda un importante fondo de Yampolsky.

'La escultura (Elizabeth Catlett)', de Mariana Yampolsky. Ciudad de México, México, 1959. Cortesía Galería Ramón Alva de la Canal

Los guiones dibujados de la fotógrafa

Uno de los hallazgos documentales que aporta esta investigación, detalló Abigail Pasillas, es una serie de guiones dibujados de Yampolsky.

Es un conjunto de casi 70 hojas tamaño carta, en donde Mariana hizo su guion curatorial de una exposición en la que fungió como curadora y se exhibió en el Museo de Arte Moderno (MAM) de la Ciudad de México”, comentó.

De esta serie se presentan al menos cinco piezas, donde es posible ver que Yampolsky iba más allá de realizar un listado de obra con imágenes y fichas técnicas, sino que dibujaba cada fotografía que ella estaba eligiendo como parte de su selección.

Dichos guiones se los mostró María De Mária Campos, responsable de la fototeca en la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana.

La exposición 'A ras de tierra. El pulso ético y estético de Mariana Yampolsky' fue inaugurada en la Galería Ramón Alva de la Canal, de la Universidad Veracruzana, en Xalapa. Cortesía Galería Ramón Alva de la Canal

Ella los llama guiones dibujados porque, en éstos, Mariana dibujó y trazó algunas fotografías conocidas con muy pocas líneas. Entonces, es un documento artístico, gráfico y, al mismo tiempo, un guion con el que ella iba haciendo la selección y la narrativa curatorial de aquella exposición.

“Así que en esos documentos podemos ver sus tachones, anotaciones, su selección y es un ejemplo de material inédito que presentamos en la muestra que, desde la mirada de la curaduría de archivo, nos permite ensanchar la lectura, el conocimiento que tenemos sobre la obra fotográfica de Mariana y, en gran medida, su labor como agente cultural”.

'Columna Salomónica', de Mariana Yampolsky. Captada en la Sierra de Puebla, México, s/f. Cortesía Galería Ramón Alva de la Canal

Además, destacó que la exposición también incluye fotografías inéditas de Veracruz.