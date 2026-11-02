Ensalada de cítricos con nuez y vinagreta de miel que para equilibrar tu banquete navideño

¿Buscas una guarnición hecha para equilibrar tu banquete navideño? Te recomendamos seguir esta receta de ensalada de cítricos con nuez y vinagreta de miel que conquistará a toda tu familia en las fiestas.

La cena de Navidad casi siempre ya está pactada, con platos principales como pavos horneados, piernas de cerdo glaseadas o lomos rellenos. Pero a la hora de elegir los acompañantes es que viene el problema pues se necesitan preparaciones que tengan una armonía en el menú completo.

La temporada coincide con los cítricos que le dan frescura viva a la mesa, despertando los receptores gustativos bocado tras bocado. Y siendo alimentos clave para mejorar nuestro sistema inmunológico.

Dale la vuelta a la clásica ensalada y ponle su toque especial con cítricos que hagan memorable la Nochebuena. No se trata solo de colocar los gajos, sino de saber desde cómo cortarlos hasta despertar el apetito de los comensales con solo el olor de los ingredientes.

Ensalada de cítricos con nuez y vinagreta de miel Canva

Receta de ensalada de cítricos con nuez y vinagreta de miel

Ingredientes:

Para la base:

300 g de hojas verdes mixtas (una combinación de arúgula salvaje, radicchio morado cortado en juliana gruesa y espinacas tiernas, lavadas y perfectamente centrifugadas)

2 naranjas

1 toronja

2 mandarinas

1 pieza de hinojo fresco, cortado en láminas

½ cebolla morada, laminada en pluma muy fina

120 g de queso de cabra fresco o queso feta de oveja, desmoronado en trozos

2 cucharadas de hojas de menta, enteras pequeñas o troceadas a mano

½ taza de granos de granada fresca

Para las nueces:

150 g de nueces pecanas o nueces de Castilla crudas (troceadas a la mitad)

1 cucharadita de mantequilla sin sal o aceite de oliva virgen extra

1 cucharada sopera de miel de abeja o jarabe de maple

¼ de cucharadita de sal

1 pieza de pimienta de Cayena o pimentón ahumado (opcional)

Para la vinagreta:

6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas soperas de vinagre de sidra de manzana o vinagre de vino blanco

2 cucharadas soperas de jugo fresco de cítricos

1 cucharadita de mostaza estilo Dijon

1 cucharadita de miel de abeja

1 echalote, picado en brunoise

½ cucharadita de sal

Pimienta negra entera al gusto

Preparación:

Coloca una sartén de fondo grueso a fuego medio-bajo sin añadir grasa durante los primeros dos minutos. Incorpora las mitades de nuez y muévelas constantemente con una espátula de madera. Tuesta en seco durante 3 a 4 minutos hasta que percibas un aroma cálido. Agrega la cucharadita de mantequilla (o aceite de oliva) y la cucharada de miel sobre las nueces calientes. Revuelve a fuego bajo durante 90 segundos para que el jarabe recubra cada pieza. Retira la sartén del fuego, espolvorea la pizca de sal y la pizca de cayena. Vuelca las nueces sobre una hoja de papel manteca (papel encerado o tapete de silicona), separándolas para que no se peguen en un solo bloque; deja enfriar por completo. Coloca las láminas finas de cebolla morada e hinojo en un tazón con agua helada y unos cubos de hielo durante 10 minutos. Pasado el tiempo, escurre con energía sobre un colador y seca cuidadosamente con papel de cocina. Corta los extremos superior e inferior de las naranjas, la toronja y las mandarinas; desliza la hoja del cuchillo de arriba hacia abajo siguiendo la curvatura natural de la fruta, eliminando la cáscara y la membrana blanca fibrosa externa, dejando expuesta la pulpa. Con el cuchillo, haz incisiones a ambos lados de cada membrana interna translúcida que separa los gajos. El gajo limpio caerá en el tazón sin una sola fibra dura. Una vez extraídas todas las supremas de la fruta, exprime con la mano el esqueleto membranoso remanente para extraer todo el jugo contenido en su interior hacia otro recipiente. Reserva este líquido para la vinagreta. En un frasco de vidrio con tapa hermética o en un cuenco mediano, vierte el echalote picado, la sal, el vinagre de sidra y las 2 cucharadas del jugo de cítricos. Deja reposar dos minutos. Agrega la mostaza Dijon, la miel y una generosa cantidad de pimienta negra molida en el momento. Si usas el frasco: añade las 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, cierra y agita vigorosamente de arriba hacia abajo durante 20 segundos. Si usas un tazón: bate con unas varillas metálicas vertiendo el aceite en hilo continuo hasta conformar una emulsión espesa y homogénea. Rectifica el punto de sal. En una ensaladera, coloca las hojas verdes mezcladas con las láminas crocantes de hinojo y la cebolla morada desflemada. Vierte un tercio de la vinagreta sobre las hojas y, con ayuda de las manos limpias o pinzas, remueve con delicadeza. Distribuye por los cítricos por toda la superficie; añade los granos de granada, el queso de cabra desmoronado y las hojas frescas de menta. Corona esparciendo las nueces caramelizadas crujientes. Termina la ensalada de cítricos con nuez rociando unas gotas adicionales de vinagreta y una lluvia muy ligera de sal.

Receta de ensalada de cítricos con nuez y vinagreta de miel Canva

Opción para alérgenos:

Si alguno de los invitados presenta alergia severa a las nueces, sustitúyelas por semillas de calabaza (pepitas) o semillas de girasol tostadas bajo el mismo procedimiento con miel y sal, garantizando una textura crocante similar sin riesgos.

Receta de ensalada de cítricos con nuez y vinagreta de miel Canva

Opción extra para una receta más gourmet:

Para una versión aún más especial, se pueden incorporar unas tiras delgadas de jamón ibérico o prosciutto crujiente deshidratado al horno durante 8 minutos a 180 °C, para lograr un contraste salino y ahumado.

Cambia el puré de papa por esta ensalada de cítricos con nuez que cumple con el propósito de complementar la cena navideña; es un éxito garantizado en tu mesa decembrina.